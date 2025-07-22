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Лихтенштейн: скрытое алпийское сокровище, где вино и искусство переплетаются

5 причин открыть для себя Лихтенштейн: чудеса альпийского княжества
2:40
Туризм

Среди ярких туристических гигантов вроде Франции и Италии легко пропустить крошечный Лихтенштейн. Но тем, кто решится свернуть с проторенного маршрута, открывается страна с альпийскими пейзажами, сказочными замками и собственными винодельнями.

Лихтенштейн
Фото: flickr.com by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лихтенштейн

Лихтенштейн — одна из самых маленьких стран Европы, и возможно, именно поэтому она остаётся вне радаров большинства путешественников.

Тут нет международного аэропорта, ближайший находится в швейцарском Цюрихе, всего в 112 километрах. Добраться в княжество проще, чем кажется: поезд, автобус — и вы уже в Вадуце, столице, где вас ждут музеи, винные дегустации и альпийская тишина.

Лыжи, горы и озёра

Зимой — лыжи, летом — пешие прогулки. Добравшись до Мальбуна (всего 20 минут от Вадуца), вы окажетесь в курортном городке с уютной атмосферой. Здесь можно кататься на лыжах всей семьёй — место получило награду от Швейцарского совета по туризму как "идеальное для всех возрастов".

Когда снег сходит, тропа Шёнберг-Пат открывает живописные виды на горы, а у озера Гангльзее, расположенного на высоте более 1200 метров, проходят летние фестивали — например, Фестиваль ослов с забегами через полосы препятствий.

Лихтенштейн на вкус: виноградники и погреба

Любите вино? Загляните в виноградник князя Лихтенштейна — он открыт для всех, и всего за 20 долларов вы сможете продегустировать локальные сорта.

Винодельни Castellum am Eschnerberg и Weinbau Hoop тоже недалеко от столицы. В последней можно не только попробовать вино, но и узнать, как его делают в этом уголке Европы.

Искусство и крепости

Вадуц хоть и мал, но впечатляет. Художественный музей Лихтенштейна вот уже 25 лет — один из центров современного искусства. В галерее Engländerbau проходят сезонные выставки, а прогулка по улицам города увлечёт даже тех, кто далёк от живописи.

Но главная звезда — замок Вадуц. Эта королевская резиденция возвышается над городом с XII века. Внутрь попасть можно лишь один раз в году — 15 августа, когда открываются сады.

Хотите больше? Поезжайте в замок Шелленберг — туда можно зайти в любое время, идеально для пикника. Или поднимитесь к замку Гутенберг, чтобы насладиться панорамой княжества и цветущими клумбами в летние месяцы.

Уточнения

Кня́жество Лихтенште́йн (нем. Fürstentum Liechtenstein,) — карликовое государство в Центральной Европе. Площадь — 160 км² (190-е место в мире). Столица государства — Вадуц. Прилегает к восточной границе Швейцарии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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