Чаколи: напиток из Страны Басков, о котором вы даже не подозревали

Это игристое вино подают с высоты: где в Испании попробовать вино, которое почти никто не знает

3:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Стране Басков существует напиток, о котором вы, возможно, даже не слышали, — чаколи (произносится "ча-ко-ли"). Это свежее, слегка газированное белое вино с сухим вкусом, которое идеально дополняет пинчос, рыбу и долгие разговоры с друзьями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красное и белое вино

Чаколи начали производить ещё в IX веке. Тогда это был домашний напиток, предназначенный для себя и соседей.

И только спустя столетия, ближе к концу XIX века, он стал появляться в барах. Настоящая же популярность пришла лишь в 1980-х, когда были признаны три официальных наименования по происхождению: Getariako Txakolina, Bizkaiko Txakolina и Arabako Txakolina.

Винные тропы у Атлантики

Большая часть чаколи производится в Гетарии — очаровательной рыбацкой деревушке с видом на океан. Именно здесь расположены 90% виноградников, где выращивают сорт Хондарриби Зури, придающий напитку характерную кислотность и морскую свежесть.

Вино разливают с высоты, чтобы оно насытилось кислородом и заиграло пузырьками. Пьют его обычно из широких бокалов или винных фужеров — важнее, как его наливают, а не из чего.

В Гетарии и окрестностях работают 16 виноделен, и каждая достойна внимания. В Txomin Etxaniz — одной из старейших (основана в 1649 году) — можно попробовать не только традиционный чаколи, но и розе, игристое и даже негазированное вино под брендом TX.

У семьи есть и свой пинчо-бар прямо напротив церкви Сан-Сальвадор — уютное место, где легко раствориться в атмосфере Гетарии.

В Gaintza с 1923 года семейство Ласкано делает вино по принципам устойчивого сельского хозяйства. Этикетки здесь печатают на минеральной бумаге, а попробовать три вида чаколи с пинчос можно всего за 30 долларов. На территории есть и бутик-отель, где можно задержаться на ночь.

Где ещё попробовать чаколи?

Если вы направляетесь в Сараус, обязательно загляните в Talai Berri — здесь экскурсии проводят одна из сестёр-владелиц. За 20 долларов вы получите дегустацию, закуски и личные истории, которые не найти в путеводителях. Даже детям здесь скучать не дадут — есть отдельная программа.

Резабаль, винодельня на холмах с панорамным видом на океан, идеально подойдёт для свадьбы или неспешного бокала вина.

А на другой стороне Сарауса — Basa Lore, где делают классический розовый и белый чаколи и выпускают специальную серию с ароматом "белых цветов и бархатистым послевкусием".

В Хондаррибии, в 30 минутах от Гетарии, находится Hiruzta. Это семейное поместье с таверной, виноградниками и местом, где можно встретить рассвет с бокалом вина.

Буквально через дорогу от винодельни расположен аэропорт Сан-Себастьяна (EAS), так что начать (или закончить) винный маршрут удобно именно здесь.

Уточнения

Страна́ Ба́сков (баск. Euskal Autonomia Erkidegoa, исп. País Vasco), Баско́ния — автономное сообщество на севере Испании, коренным населением которого являются баски, говорящие на неродственном испанскому баскском языке. Столица Страны Басков — Витория-Гастейс.

