Колчестер: скрытые римские сокровища, которые удивят даже бывалых путешественников

Всего час езды на поезде от Лондона — и вы в Колчестере, городе, который часто остаётся в тени столичных достопримечательностей. А зря. Это старейший город Англии, первая столица римской Британии под именем Камулодун. Здесь история буквально под ногами — не в переносном смысле: перед каждым строительством в Колчестере обязаны проводить археологические раскопки.
На улицах Колчестера — тюдоровские дома, скрывающие под собой римские руины, сеть пешеходных маршрутов, включая живописную 15-мильную кольцевую тропу вокруг города и даже "пивной маршрут" по старинным пабам Уивенхо. Аудиогиды можно скачать на сайте Visit Colchester.
В 2000 году археологи нашли здесь римский цирк — трассу для гонок на колесницах, настоящую жемчужину для любителей древности. А если вы — фанат фольклора, загляните к стене, о которую якобы ударился Шалтай-Болтай, и в места, где родилась знаменитая песенка "Мерцай, мерцай, звёздочка".
Обязательно посетите Колчестерский замок — самую крупную нормандскую башню Европы. Его построили в 1076 году на месте храма императора Клавдия.
За 13,50 фунтов вы сможете спуститься в римские подземелья и прогуляться по зелёному Castle Park. Рядом — старейшие в Британии римские ворота Балкерн и задорный паб Hole-in-the-Wall.
На территории парка — музей Холлитриз с коллекцией игрушек, часов и антикварных кукол (вход от 6 долларов), а в трёх минутах ходьбы — Firstsite. Его прозвали "Золотым бананом" за футуристичный фасад.
Здесь проходят бесплатные выставки, фильмы и мероприятия. Музей естественной истории пока на реконструкции, но он тоже заслуживает внимания.
Начните утро с классического английского завтрака в Honey + Harvey, а вечером загляните в Queen Street Brewhouse — пиво, музыка и отличная атмосфера.
Не пропустите чаепитие в Типтри — местечке рядом с Колчестером, где делают варенье, любимое королевской семьёй. Там же есть музей и уютная чайная комната.
Всего в 35 минутах езды — остров Мерси. Здесь 700 жителей, пастельные домики, рыбацкие лодки и легендарное кафе Company Shed, куда местные приносят с собой хлеб и напитки, чтобы насладиться устрицами. Главное — не застрять на дамбе Струд во время прилива.
Если этого мало — отправляйтесь в Кентербери. До него чуть больше часа на юг, и вы снова окажетесь в сказке — с булыжными улочками и величественными соборами.
Ко́лчестер (англ. Colchester) — город и одноимённый район в английском графстве Эссекс, на реке Колн, на вершине возвышенности, на которой и теперь ещё сохранились стены римского города Камулодунума (лат. Camulodunum, Colonia Claudia Victricensis) и остатки старинных зданий. Считается древнейшим городом на Британских островах.
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