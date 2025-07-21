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Замок Яйца скрывает тайну: неведомое яйцо угрожает Неаполю

Неаполь: разгадки загадок Кастель-дель-Ово и его окрестностей
2:13
Туризм

На юге Италии, в живописном Неаполе, прямо на берегу залива, стоит замок с удивительным названием — Кастель-дель-Ово, что в переводе с итальянского означает "Замок Яйца". Несмотря на комичное имя, это одно из самых красивых и древних укреплений Европы, которое поражает своей историей, панорамами и загадками.

Неаполь, замок, Кастель-дель-Ово
Фото: web.archive.org by Salvatore Migliari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Неаполь, замок, Кастель-дель-Ово

Легенда о магическом яйце

Необычное название замка связано с мифом о Вергилии — римском поэте, которого в средневековье считали волшебником. По легенде, он спрятал под замком магическое яйцо. Говорят, пока оно цело — город и замок в безопасности.

Разобьётся — всё рухнет. В 1370 году цунами разрушило часть Кастель-дель-Ово, и горожане запаниковали, думая, что яйцо пострадало. Но королева поспешила успокоить народ: магия на месте.

Где находится замок?

Кастель-дель-Ово стоит на острове Мегариде, где, по преданию, сирена Партенопа выбросилась на берег после неудачного соблазнения Одиссея. Сюда же пришли греки, чтобы основать древний Неаполь. Позже римский полководец Лукулл построил здесь важную виллу.

Замок расположен в конце набережной Лунгомаре-Караччоло, в пешей доступности от центра города. Местные говорят:

"Неаполь — город насыщенный. И время от времени нужно давать себе передышку".

Прогулка вдоль моря с финальной точкой у замка — лучший способ отдохнуть и насладиться видом на Везувий.

Современная жизнь вокруг "Замка Яйца"

Сегодня рядом с замком располагается уютный район Борго-Маринари. Это словно мини-деревушка с кафе, барами, ресторанами и мариной. Идеальное место, чтобы выпить эспрессо с видом на залив.

Хотя сейчас замок закрыт на реставрацию, его можно осмотреть снаружи. Когда он открыт — вход свободный, за исключением временных выставок. Изнутри можно посетить экспозиции об искусстве и истории, а на террасе с пушками — рассмотреть старинные боеприпасы.

Уточнения

Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις, дословно — "новый город"; лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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