Туристический рай на краю света: что скрывает Национальный парк Иона в Анголе

После нескольких десятилетий отчуждения от остального мира Ангола вновь открывает свои невероятные природные богатства.
Эта страна в Южной Африке, по площади вдвое превосходящая Техас, только начинает развивать необходимую инфраструктуру для приема туристов вглубь страны.
Однако даже вблизи Луанды, столицы Анголы, есть пляжи, скалы и национальные парки, где можно ощутить себя единственным посетителем.
Пунго-Андонго. Эти величественные каменные монолиты, известные как Педрас Неграс или Черные скалы, знамениты не только своей красотой, но и ролью в сопротивлении португальской колонизации.
Национальный парк Иона. Этот огромный парк, расположенный на границе Анголы и Намибии, охватывает ландшафты от пустыни Намиб до дельты реки Кунене.
Мирадура-да-Луа. Название переводится как "Лунная смотровая площадка". Это живописное место, идеально подходящее для однодневной поездки из Луанды.
Кабу-Леду. Атлантическое побережье Анголы становится все более популярным среди серферов. Кабу-Леду привлекает любителей серфинга со всего мира, пишет CNN.
Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.