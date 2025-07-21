Туристический рай на краю света: что скрывает Национальный парк Иона в Анголе

Неизведанные уголки Анголы: погружение в её природные богатства

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

После нескольких десятилетий отчуждения от остального мира Ангола вновь открывает свои невероятные природные богатства.

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Эта страна в Южной Африке, по площади вдвое превосходящая Техас, только начинает развивать необходимую инфраструктуру для приема туристов вглубь страны.

Однако даже вблизи Луанды, столицы Анголы, есть пляжи, скалы и национальные парки, где можно ощутить себя единственным посетителем.

Пунго-Андонго. Эти величественные каменные монолиты, известные как Педрас Неграс или Черные скалы, знамениты не только своей красотой, но и ролью в сопротивлении португальской колонизации.

Национальный парк Иона. Этот огромный парк, расположенный на границе Анголы и Намибии, охватывает ландшафты от пустыни Намиб до дельты реки Кунене.

Мирадура-да-Луа. Название переводится как "Лунная смотровая площадка". Это живописное место, идеально подходящее для однодневной поездки из Луанды.

Кабу-Леду. Атлантическое побережье Анголы становится все более популярным среди серферов. Кабу-Леду привлекает любителей серфинга со всего мира, пишет CNN.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.



