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Туристический рай на краю света: что скрывает Национальный парк Иона в Анголе

Неизведанные уголки Анголы: погружение в её природные богатства
1:17
Туризм

После нескольких десятилетий отчуждения от остального мира Ангола вновь открывает свои невероятные природные богатства.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Эта страна в Южной Африке, по площади вдвое превосходящая Техас, только начинает развивать необходимую инфраструктуру для приема туристов вглубь страны.

Однако даже вблизи Луанды, столицы Анголы, есть пляжи, скалы и национальные парки, где можно ощутить себя единственным посетителем.

Пунго-Андонго. Эти величественные каменные монолиты, известные как Педрас Неграс или Черные скалы, знамениты не только своей красотой, но и ролью в сопротивлении португальской колонизации.

Национальный парк Иона. Этот огромный парк, расположенный на границе Анголы и Намибии, охватывает ландшафты от пустыни Намиб до дельты реки Кунене.

Мирадура-да-Луа. Название переводится как "Лунная смотровая площадка". Это живописное место, идеально подходящее для однодневной поездки из Луанды.

Кабу-Леду. Атлантическое побережье Анголы становится все более популярным среди серферов. Кабу-Леду привлекает любителей серфинга со всего мира, пишет CNN.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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