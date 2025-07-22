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Где родились вампиры: мрачная история сербской деревни Кисилево

Ракией против нечисти: как живёт деревня, где боятся мёртвых
Туризм

История, достойная фильма ужасов, началась в 1725 году, когда в небольшой сербской деревне Кисилево после смерти местного жителя Петара Благоевича стали умирать односельчане. Не просто умирать — по слухам, перед смертью они утверждали, что к ним по ночам приходил сам Благоевич и пил их кровь.

Бартель Бехам, гравюра Младенец с тремя черепами, 1529 год
Фото: commons.wikimedia by Barthel Beham (1502–1540), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бартель Бехам, гравюра Младенец с тремя черепами, 1529 год

Паника нарастала. Жители обратились за помощью к австрийским властям. Тело умершего эксгумировали и, к изумлению очевидцев, нашли в необычайно хорошем состоянии — с розовой кожей, отросшими ногтями и, самое пугающее, с кровью, текущей из рта и ушей. Прямо на глазах чиновников в тело вогнали осиновый кол.

Этот акт борьбы с "вампиром" был официально зафиксирован в австрийской газете — это один из первых документальных случаев вампиризма в истории Европы.

Несмотря на жуткие описания, некоторые историки склонны объяснять события иначе, сообщает портал arkeonews.net. По их мнению, произошла лингвистическая ошибка. Слово "Upior", использовавшееся в славянском фольклоре, австрийцы перевели как "вампир", хотя оно могло означать "призрак" или "злой дух".

Есть и те, кто считает, что все смерти были вызваны эпидемией или отравлением. Но местный историк Ненад Михайлович уверен: отчёт реален, и жители действительно столкнулись с чем-то необъяснимым.

В Кисилево до сих пор сохранились древние ритуалы. В каждом доме можно найти бутылки ракии с чесноком и перцем чили — традиционные амулеты против зла. Здесь верят, что духи могут проникнуть в дома, особенно в период между закатом и рассветом.

Особую роль играют влахи — этническое меньшинство Восточной Сербии, чьи традиции полны магии. Их ритуалы, проводимые "бабами", сочетают языческие корни, поклонение предкам и защитные заклинания, часто связанные с природными циклами и фазами луны.

История Петара Благоевича предшествует легенде о Дракуле на полтора столетия. Оригинальные записи о происшествии до сих пор хранятся в архивах и вызывают интерес исследователей и мистиков со всего мира.

Сегодня Кисилево остаётся затерянной точкой на карте, но местные жители мечтают о том, чтобы деревня превратилась в туристическое место, подобно румынской Трансильвании. Легенды о вампирах и магии влахов могли бы привлечь искателей приключений и поклонников готического фольклора.

Почему стоит ехать
Балканы — это не только горы и кухня, но и невероятные истории. Здесь, в деревнях, где электричество появилось позже телевизора, живут легенды, передающиеся из уст в уста. Кисилево — одно из тех мест, где прошлое не отпускает и по сей день. А если вы приедете туда, не забудьте взять с собой чеснок… на всякий случай.

Уточнения

Ра́кия (алб. raki, болг. ракѝя, босн. , словен. и хорв. rakija, рум. rachiu, серб. , макед. и черног. ракија) — балканский крепкий алкогольный напиток (бренди), получаемый дистилляцией ферментированных фруктов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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