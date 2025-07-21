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Опасные бактерии у берегов Турции? Туристы не жалуются, страховщики молчат

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Туризм

На фоне недавних публикаций в турецкой и международной прессе о возможной угрозе здоровью на морских курортах Турции туристическое сообщество поспешило успокоить потенциальных путешественников.

Анталья
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Анталья

Несмотря на сообщения в СМИ о наличии опасных бактерий Vibrio в прибрежных водах Турции, ни одной официальной жалобы от российских туристов не зафиксировано. Об этом ТАСС заявили страховые компании, а также Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отсутствие подтверждённых обращений
АТОР проанализировала данные от своих партнёров — ведущих российских туроператоров и страховых компаний, обслуживающих выезжающих за границу. Результат оказался однозначным: жалоб на заболевания, вызванные инфекциями морского происхождения, не поступало. Представители страховых компаний, работающих в тесной связке с турбизнесом, также подтвердили, что не зафиксировали ни одного случая обращений за медицинской помощью по этому поводу.

Более того, официальные структуры Турции не выпускали никаких тревожных бюллетеней или рекомендаций, касающихся ограничения купания или других мер предосторожности. По словам туроператоров, пляжи функционируют в обычном режиме, санитарные службы регулярно проверяют воду, а туристы продолжают отдыхать без ограничений.

Что сообщила газета Milliyet
Источником тревоги стала публикация турецкой газеты Milliyet, в которой говорилось о присутствии бактерий рода Vibrio у побережья Турции. Эти микроорганизмы могут вызывать опасные инфекции, включая холеру, если попадают в организм через раны или при проглатывании загрязнённой воды.

Однако, как уточняют эксперты, само наличие Vibrio в тёплой морской воде — не аномалия, а вполне естественное явление для летнего сезона в южных странах. Эти бактерии действительно могут быть опасны, но риск заражения крайне низкий при соблюдении гигиенических правил. В частности, не рекомендуется купаться при наличии открытых ран, а также глотать морскую воду.

Паника — не по делу?
Публикации в СМИ вызвали определённое волнение среди отдыхающих и тех, кто только собирается отправиться в Турцию. Однако данные, полученные от туроператоров, показывают: текущая ситуация не выходит за рамки нормы, и оснований для отмены поездок или панических настроений нет. Представители отрасли подчёркивают, что подобные "информационные вспышки" случаются ежегодно, особенно в высокий сезон, когда внимание к курортам усилено.

Кроме того, важно помнить, что заявления прессы — это не всегда официальная позиция государственных структур. В данном случае ни турецкое, ни российское здравоохранение не выдали предупреждений по данному поводу.

Несмотря на тревожные заголовки в прессе, фактических подтверждений угрозы здоровью туристов в Турции нет. Отдых продолжается в штатном режиме, страховые компании не фиксируют обращений, а санитарные службы не вводят ограничений. Тем не менее, элементарные меры предосторожности при купании, как и в любой поездке, остаются актуальными.

Уточнения

Холе́ра (от др.-греч. χολή «жёлчь» и ῥέω «теку»), иногда азиатская холера — острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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