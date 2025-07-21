Настоящий хаос: выдержит ли Греция наплыв туристов

О спокойном отпуске можно забыть: Греция захлёбывается от наплыва отдыхающих

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

27-летняя Габриэлла Баррас потратила около 3000 долларов на четырехдневное путешествие на Санторини, знаменитый греческий остров, привлекающий путешественников своими живописными деревнями и впечатляющими пляжами.

Фото: commons.wikimedia.org by Panagiotis Botsis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж, Греция

Она отправилась в эту поездку с большими надеждами, однако, к её разочарованию, Санторини оказался переполнен туристами, что не соответствовало её ожиданиям.

Многие путешественники мечтают о спокойном и расслабляющем отпуске в Европе, выбирая для этого такие страны, как Греция. Однако вместо идиллической картины их часто встречает совсем другая реальность.

Путешественница Клэр также посетила Санторини и столкнулась с трудностями при попытке воспользоваться общественным транспортом из-за огромного скопления людей.

"Попытка сесть в автобус превратилась в настоящий хаос, — рассказала она Luxury Travel Daily. — На автобусной остановке никто не соблюдал очередь, туристы действовали на свой страх и риск".

В последние месяцы проблема чрезмерного наплыва летних туристов в европейские страны приобрела критический характер.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Площадь острова составляет 76,194 км², протяжённость береговой линии — 66 км, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова.



