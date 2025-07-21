Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильное питание и стресс назвали факторами накопления жира внизу живота
Лесные пожары сделали своё дело: паук с Острова Кенгуру под угрозой исчезновения
Способы предотвращения краж из дома во время отсутствия владельцев
При снятии аккумулятора в современных авто сбрасываются настройки систем
Какая ошибка при стирке может навредить вам и вашим вещам
Перцы-обманки: хрустящая золотая корочка скрывает нежную сырную начинку
ЕС установил новый потолок цен на нефть из РФ — $47,6 за баррель
Врачи утверждают, что сода не поможет при изжоге и может навредить
5 приёмов визажистов, которые сделают ваш макияж идеальным — и всё это легко повторить дома

Настоящий хаос: выдержит ли Греция наплыв туристов

О спокойном отпуске можно забыть: Греция захлёбывается от наплыва отдыхающих
1:13
Туризм

27-летняя Габриэлла Баррас потратила около 3000 долларов на четырехдневное путешествие на Санторини, знаменитый греческий остров, привлекающий путешественников своими живописными деревнями и впечатляющими пляжами.

Пляж, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Panagiotis Botsis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж, Греция

Она отправилась в эту поездку с большими надеждами, однако, к её разочарованию, Санторини оказался переполнен туристами, что не соответствовало её ожиданиям.

Многие путешественники мечтают о спокойном и расслабляющем отпуске в Европе, выбирая для этого такие страны, как Греция. Однако вместо идиллической картины их часто встречает совсем другая реальность.

Путешественница Клэр также посетила Санторини и столкнулась с трудностями при попытке воспользоваться общественным транспортом из-за огромного скопления людей.

"Попытка сесть в автобус превратилась в настоящий хаос, — рассказала она Luxury Travel Daily. — На автобусной остановке никто не соблюдал очередь, туристы действовали на свой страх и риск".

В последние месяцы проблема чрезмерного наплыва летних туристов в европейские страны приобрела критический характер.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Площадь острова составляет 76,194 км², протяжённость береговой линии — 66 км, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
О спокойном отпуске можно забыть: Греция захлёбывается от наплыва отдыхающих
Лесные пожары сделали своё дело: паук с Острова Кенгуру под угрозой исчезновения
Способы предотвращения краж из дома во время отсутствия владельцев
При снятии аккумулятора в современных авто сбрасываются настройки систем
Какая ошибка при стирке может навредить вам и вашим вещам
Перцы-обманки: хрустящая золотая корочка скрывает нежную сырную начинку
ЕС установил новый потолок цен на нефть из РФ — $47,6 за баррель
Врачи утверждают, что сода не поможет при изжоге и может навредить
5 приёмов визажистов, которые сделают ваш макияж идеальным — и всё это легко повторить дома
Артемий Лебедев показал кадры из своего детства: маленький Тёма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.