Бассейн под открытым небом в живописном проливе Порто-Венере: туристы собираются здесь, чтобы получить уникальный опыт

Открытый водоём, расположенный в прекрасной бухте Порто-Венере, привлекает многих отдыхающих

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одно из самых ярких и долгожданных событий лигурийского лета вернулось: природный бассейн в живописной бухте Порто-Венере.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Море у ног

В пятницу, 18 июля 2025 года, на несколько часов акватория, отделяющая очаровательный приморский поселок от острова Пальмария, превратилась в огромный бассейн под открытым небом, готовый принять тысячи желающих искупаться.

Ежегодно это мероприятие привлекает множество местных жителей и туристов, стремящихся получить уникальный опыт. С 15:00 до 18:00 судоходство в бухте Порто-Венере полностью приостанавливается. Это позволяет всем желающим безопасно переплыть его вплавь, на матрасах или небольших безмоторных лодках.

По традиции капитан порта издает специальное распоряжение, определяющее точное время закрытия для судоходства и необходимые меры безопасности, гарантирующие беспрепятственное проведение мероприятия. Также организуются морские службы безопасности и постоянное дежурство спасателей для оказания помощи купающимся.

Но природный бассейн — это не просто купание. Мероприятие, организованное муниципалитетом Порто-Венере в сотрудничестве с Flyboard Elite, La Nation, OFLOG Project и другими местными партнерами, дополняется развлекательной программой, сообщает mentelocale.

Уточнения

Портове́нере (итал. Porto Venere [ˌpɔrto ˈvɛːnere], лиг. Pòrtivene) — коммуна в итальянской области Лигурия, в провинции Специя. Включает в себя три деревни (Феццано, Ла-Граци и Портовенере) и три острова (Пальмария, Тино и Тинетто).



