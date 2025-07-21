Когда в июле выгоднее всего лететь в Хургаду — проверили предложения туроператоров

В июле туры в Хургаду с завтраками доступны от 100 тысяч рублей

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы подыскиваете недорогой отпуск в Египте и готовы лететь в июле, у нас есть интересная находка: один из самых выгодных дней для старта тура — 29 июля. В этот день минимальные цены на поездку в Хургаду начинаются от 99 990 рублей на двоих. Причём речь не о редких предложениях — таких туров хватает у многих крупных российских операторов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых в отеле

Что можно получить за 100 тысяч

Отель La Rosa Boho Aqua Park 3* - один из популярных вариантов за эти деньги. Тур на двоих на неделю обойдётся примерно в 100 тысяч рублей. Правда, за эти деньги включены только завтраки. Если хотите "всё включено", то придётся заплатить чуть больше — от 110 тысяч рублей.

Что говорят туристы

Мнения о питании в La Rosa Boho Aqua Park разделились:

Положительные отзывы: "Десерты — 10 из 10".

Критика: "Кормят скудно и однообразно".

Также гости отмечают:

- Частое присутствие местных туристов в отеле;

- Нехватку напитков в баре.

Есть ли альтернатива

Безусловно! На ту же дату, 29 июля, доступно множество других вариантов:

Отели 3-4 звезды — от 110 000 до 115 000 рублей за неделю на двоих.

Отели 5 звёзд — стартуют от 140 000 рублей.

Итого

Если вы готовы на компромиссы вроде только завтраков и отеля 3 звезды, то в июле можно слетать в Хургаду за сумму менее 50 тысяч на человека. При этом за небольшую доплату выбор становится существенно шире, а условия — комфортнее.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.



Бутик-отель (англ. boutique hotel) — вид отелей, первоначально появившихся в Северной Америке и Великобритании; представляет собой небольшой отель (обычно от 10 до 100 номеров) с уникальным оформлением каждого из номеров.

