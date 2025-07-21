Когда в июле выгоднее всего лететь в Хургаду — проверили предложения туроператоров

Если вы подыскиваете недорогой отпуск в Египте и готовы лететь в июле, у нас есть интересная находка: один из самых выгодных дней для старта тура — 29 июля. В этот день минимальные цены на поездку в Хургаду начинаются от 99 990 рублей на двоих. Причём речь не о редких предложениях — таких туров хватает у многих крупных российских операторов.
Отель La Rosa Boho Aqua Park 3* - один из популярных вариантов за эти деньги. Тур на двоих на неделю обойдётся примерно в 100 тысяч рублей. Правда, за эти деньги включены только завтраки. Если хотите "всё включено", то придётся заплатить чуть больше — от 110 тысяч рублей.
Мнения о питании в La Rosa Boho Aqua Park разделились:
Безусловно! На ту же дату, 29 июля, доступно множество других вариантов:
Если вы готовы на компромиссы вроде только завтраков и отеля 3 звезды, то в июле можно слетать в Хургаду за сумму менее 50 тысяч на человека. При этом за небольшую доплату выбор становится существенно шире, а условия — комфортнее.
Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.
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В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.