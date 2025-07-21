Перелёт включён, море рядом — туры, которые не бьют по карману

Сегодня можно позволить себе отдых на море даже при ограниченном бюджете — если знать, где искать. Некоторые туроператоры предлагают такие цены, что кажется, будто попал в прошлое. Главное — поймать правильную дату.
По данным портала "Турпром", сейчас на ближайшие даты можно найти путёвки в Абхазию с перелётом всего за 23 тысячи рублей на человека. А в целом отдых на двоих можно найти менее чем за 50 тысяч.
Такие предложения нашёл корреспондент, проанализировав сайты всех крупных туроператоров.
"Библио-Глобус" предлагает сразу несколько вариантов гостевых домов в разных курортных городах страны по цене от 48 тысяч за двоих.
Например, в Сухуме можно остановиться в гостевом доме "Мариэк", расположенном всего в 450 метрах от моря. За эти деньги туристам предложат экономичный номер с удобствами "на этаже или на территории". То есть — душ и туалет общие.
Такие условия подойдут, конечно, не всем. Это решение — для тех, кто готов отказаться от излишеств ради моря и свежего воздуха.
Если вы не готовы к подобному "ретро-отдыху", добавьте около 10 тысяч рублей на человека, и уже можно остановиться в полноценном отеле. Например, отель BMG 3* в Сухуме обойдётся примерно в 30-35 тысяч рублей с туриста. Это уже номера с удобствами, завтраками и даже кафе при отеле.
Помимо стоимости тура, стоит запланировать дополнительные расходы:
Для тех, кто хочет роскоши, есть и предложения пятизвёздочных отелей. Но их стоимость уже сравнима с бюджетными турецкими курортами — около 150 тысяч рублей за двоих.
Ранее "Турпром" делился и бюджетными вариантами отдыха в Хургаде. Интересно сравнить, что можно получить за те же деньги в Египте и в Абхазии. Спойлер: разница есть — и не только в климате.
Гостево́й дом также гест хауз, гестхауз, гестхаус, гест хаус или гест (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.