Перелёт включён, море рядом — туры, которые не бьют по карману

Гостевые дома в Сухуме предлагают отдых за 48 тысяч на двоих

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня можно позволить себе отдых на море даже при ограниченном бюджете — если знать, где искать. Некоторые туроператоры предлагают такие цены, что кажется, будто попал в прошлое. Главное — поймать правильную дату.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туристические места

Секрет бюджетного тура: менее 50 тысяч за двоих

По данным портала "Турпром", сейчас на ближайшие даты можно найти путёвки в Абхазию с перелётом всего за 23 тысячи рублей на человека. А в целом отдых на двоих можно найти менее чем за 50 тысяч.

Такие предложения нашёл корреспондент, проанализировав сайты всех крупных туроператоров.

"Библио-Глобус" предлагает сразу несколько вариантов гостевых домов в разных курортных городах страны по цене от 48 тысяч за двоих.

Где жить за эти деньги

Например, в Сухуме можно остановиться в гостевом доме "Мариэк", расположенном всего в 450 метрах от моря. За эти деньги туристам предложат экономичный номер с удобствами "на этаже или на территории". То есть — душ и туалет общие.

Такие условия подойдут, конечно, не всем. Это решение — для тех, кто готов отказаться от излишеств ради моря и свежего воздуха.

А если хочется немного комфорта

Если вы не готовы к подобному "ретро-отдыху", добавьте около 10 тысяч рублей на человека, и уже можно остановиться в полноценном отеле. Например, отель BMG 3* в Сухуме обойдётся примерно в 30-35 тысяч рублей с туриста. Это уже номера с удобствами, завтраками и даже кафе при отеле.

Скрытые траты: что ещё важно учесть

Помимо стоимости тура, стоит запланировать дополнительные расходы:

Курортный сбор — около 40 руб. с человека.

Туристическая страховка — от 250 руб., зависит от длительности поездки.

Питание — завтраки включены, обеды и ужины придётся оплачивать отдельно.

А что по "пятёркам"

Для тех, кто хочет роскоши, есть и предложения пятизвёздочных отелей. Но их стоимость уже сравнима с бюджетными турецкими курортами — около 150 тысяч рублей за двоих.

Бонус: сколько стоит отдых в Хургаде

Ранее "Турпром" делился и бюджетными вариантами отдыха в Хургаде. Интересно сравнить, что можно получить за те же деньги в Египте и в Абхазии. Спойлер: разница есть — и не только в климате.

Уточнения

Гостево́й дом также гест хауз, гестхауз, гестхаус, гест хаус или гест (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице.



Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

