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Беременным нельзя сюда: в Таиланде вспышка вируса Зика

Беременных предупредили об угрозе вируса Зика в Таиланде — сезон дождей
2:35
Туризм

Сезон дождей в Таиланде принес с собой не только свежесть, но и угрозу, которую нельзя игнорировать. В стране зафиксировано стремительное распространение вируса Зика, и власти уже подняли уровень тревоги до "красного". Особую опасность инфекция представляет для беременных женщин, вызывая тревогу не только у местных жителей, но и у туристов.

Вирус Зика
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вирус Зика

Где зарегистрированы вспышки

Сразу три провинции попали под особый контроль:

  • Бангкок
  • Пхаяо
  • Махасаракхам

Именно здесь специалисты обнаружили наиболее резкий рост случаев заражения вирусом. Паника в обществе стала нарастать, когда официальные органы здравоохранения объявили об угрозе.

Что такое вирус Зика

Вирус Зика — это инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Aedes. Эти же насекомые являются переносчиками денге и чикунгуньи. Болезнь зачастую протекает в лёгкой форме, но имеет одно серьёзное исключение.

"Хотя у большинства людей лихорадка Зика обычно протекает в лёгкой форме, она может иметь катастрофические последствия для нерождённых детей. Зика представляет серьёзную опасность для беременных женщин. Инфекция может вызывать серьёзные аномалии развития, включая микроцефалию — состояние, при котором дети рождаются с необычно маленькими головами", — заявил представитель DDC, в том числе и туристкам.

Симптомы: как распознать

Наиболее распространённые признаки заболевания:

  • лёгкая лихорадка;
  • высыпания на коже;
  • боли в суставах;
  • покраснение глаз.

Эксперты подчёркивают: многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни, так как симптомы могут быть незаметными или полностью отсутствовать.

Как защититься

Местные власти призывают всех — и тайцев, и гостей страны — принять меры предосторожности. Основной акцент делается на:

  • уничтожение мест размножения комаров (например, стоячей воды);
  • поддержание чистоты на территории жилых районов;
  • использование репеллентов и москитных сеток;
  • ношение закрывающей тело одежды.

Особенное внимание уделяется беременным женщинам — им советуют воздержаться от поездок в зоны риска.

Не только местные: что важно знать туристам

Туристам рекомендуется не игнорировать предупреждения. Помимо индивидуальной защиты, необходимо отслеживать обновления от Министерства здравоохранения Таиланда и быть внимательными к любым симптомам после поездки.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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