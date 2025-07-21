Беременным нельзя сюда: в Таиланде вспышка вируса Зика

Сезон дождей в Таиланде принес с собой не только свежесть, но и угрозу, которую нельзя игнорировать. В стране зафиксировано стремительное распространение вируса Зика, и власти уже подняли уровень тревоги до "красного". Особую опасность инфекция представляет для беременных женщин, вызывая тревогу не только у местных жителей, но и у туристов.
Сразу три провинции попали под особый контроль:
Именно здесь специалисты обнаружили наиболее резкий рост случаев заражения вирусом. Паника в обществе стала нарастать, когда официальные органы здравоохранения объявили об угрозе.
Вирус Зика — это инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Aedes. Эти же насекомые являются переносчиками денге и чикунгуньи. Болезнь зачастую протекает в лёгкой форме, но имеет одно серьёзное исключение.
"Хотя у большинства людей лихорадка Зика обычно протекает в лёгкой форме, она может иметь катастрофические последствия для нерождённых детей. Зика представляет серьёзную опасность для беременных женщин. Инфекция может вызывать серьёзные аномалии развития, включая микроцефалию — состояние, при котором дети рождаются с необычно маленькими головами", — заявил представитель DDC, в том числе и туристкам.
Наиболее распространённые признаки заболевания:
Эксперты подчёркивают: многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни, так как симптомы могут быть незаметными или полностью отсутствовать.
Местные власти призывают всех — и тайцев, и гостей страны — принять меры предосторожности. Основной акцент делается на:
Особенное внимание уделяется беременным женщинам — им советуют воздержаться от поездок в зоны риска.
Туристам рекомендуется не игнорировать предупреждения. Помимо индивидуальной защиты, необходимо отслеживать обновления от Министерства здравоохранения Таиланда и быть внимательными к любым симптомам после поездки.
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