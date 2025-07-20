В каких уголках мира можно жить, не тратя целое состояние

Названы самые дешёвые страны для жизни в 2025 году

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эти направления привлекательны не только из-за экономии, но и потому, что ваши средства имеют большую ценность, позволяя наслаждаться высоким уровнем жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка работает на отдыхе

Важно понимать, что низкие цены зачастую связаны с уникальными особенностями каждой страны. Культурные нюансы, особенности местной экономики и адаптация к новой среде — неотъемлемая часть этого опыта.

Вьетнам привлекает своей доступностью в сочетании с живописными пейзажами и богатой историей. Традиционная атмосфера гармонично сочетается с современными городами Юго-Восточной Азии. Страна славится вкусной уличной едой, оживленными рынками и дружелюбными местными жителями, привлекая учителей английского языка, IT-специалистов и фрилансеров.

Таиланд предлагает разнообразные природные красоты и богатый культурный опыт по доступной цене. Здесь можно найти прекрасные пляжи, древние храмы, джунгли и шумные города. Тайская кухня и гостеприимство местных жителей особенно привлекательны. Страна популярна среди преподавателей английского языка и тех, кто работает удаленно.

Индонезия, особенно остров Бали, сочетает в себе доступность и богатство культуры и природы. Бали, известный как "остров богов" и своими рисовыми террасами, предлагает множество храмов и яркую художественную жизнь, привлекая цифровых кочевников.

Мексика с ее разнообразными климатическими зонами и культурным богатством является отличным выбором. Мексиканская кухня признана культурным наследием ЮНЕСКО. Благодаря вкусной еде, прибрежным городам и дружелюбным людям, Мексика входит в список лучших стран для жизни с ограниченным бюджетом.

Колумбия, в частности город Медельин, становится все более популярной среди тех, кто ищет доступную и комфортную городскую среду. Медельин славится своей "вечной весной", а Колумбия в целом предлагает разнообразный климат, позволяющий каждому найти что-то по своему вкусу, пишет 168.

Уточнения

Терра́са (фр. terrasse «площадка»), Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.

