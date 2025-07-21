Европа по воде: уютный люкс и замки по пути — маршрут, которому позавидуют

Забываем о привычных пляжах и людных островах — настоящим открытием для путешественников становятся речные круизы. National Geographic-Lindblad Expeditions анонсировала два новых маршрута, которые в 2026 году подарят вам особое, неспешное знакомство с Францией, Германией, Нидерландами, Бельгией и Швейцарией.
На борту нового судна Connect — максимум уединения и комфорта: 60 кают площадью по 20 кв. м с панорамными окнами, душами в стиле спа и продуманными зонами хранения.
Верхняя палуба создана для полного расслабления — здесь и йога, и гриль-бар, и лаунж-зоны с видом на мягкие воды Рейна и каналов Голландии.
Путешествия продолжительностью 8 дней включают насыщенную культурную программу, вдохновляющие гастроопыты и множество экскурсий — от средневековых соборов до винодельческих деревень. Всё питание включено и готовится из свежих региональных продуктов.
Маршрут стартует в апреле, мае и августе и проходит по двум направлениям: от Амстердама до Брюсселя или в обратную сторону. В программе:
Июнь и сентябрь — время речного круиза, начинающегося в Кёльне. В программе:
Рейн (нем. Rhein,, фр. Rhin, нидерл. Rijn,) — крупная река в Западной Европе, впадающая в Северное море. Протекает по территории 6 государств: Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. Длина реки составляет 1233 км.
National Geographic Channel (Nat Geo,) — американская телевизионная сеть, транслирующая научно-популярные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре, истории и открытиям.
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