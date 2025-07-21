Европа по воде: уютный люкс и замки по пути — маршрут, которому позавидуют

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2:29
Туризм

Забываем о привычных пляжах и людных островах — настоящим открытием для путешественников становятся речные круизы. National Geographic-Lindblad Expeditions анонсировала два новых маршрута, которые в 2026 году подарят вам особое, неспешное знакомство с Францией, Германией, Нидерландами, Бельгией и Швейцарией.

Речной круиз на Рейне
Фото: commons.wikimedia.org by Penguin9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Речной круиз на Рейне

Плавучий уют на борту судна Connect

На борту нового судна Connect — максимум уединения и комфорта: 60 кают площадью по 20 кв. м с панорамными окнами, душами в стиле спа и продуманными зонами хранения.

Верхняя палуба создана для полного расслабления — здесь и йога, и гриль-бар, и лаунж-зоны с видом на мягкие воды Рейна и каналов Голландии.

Путешествия продолжительностью 8 дней включают насыщенную культурную программу, вдохновляющие гастроопыты и множество экскурсий — от средневековых соборов до винодельческих деревень. Всё питание включено и готовится из свежих региональных продуктов.

Маршрут по Голландии и Бельгии

Маршрут стартует в апреле, мае и августе и проходит по двум направлениям: от Амстердама до Брюсселя или в обратную сторону. В программе:

  • Два дня в Амстердаме: каналы, цветочные сады, прогулки по музеям.
  • Гитхорн — деревня, где вместо улиц — каналы, а вместо машин — лодки.
  • Гаага: музей Маурицхёйс и шедевры Вермеера.
  • Делфт — родина знаменитой синей керамики.
  • Бельгийские города Гент и Антверпен: готика, соборы, пиво и легендарная картошка фри.
  • Финал — в Брюсселе: можно остаться в городе или отправиться домой.

Плавание по Рейну: Германия, Франция, Швейцария

Июнь и сентябрь — время речного круиза, начинающегося в Кёльне. В программе:

  • Рейнское ущелье — виноградники, замки и виды, как на открытке.
  • Замок Райнштайн: вечер с шампанским и живой музыкой.
  • Франкфурт — прогулки по следам Гёте.
  • Мангейм — пивоварни и старейший университет Германии.
  • Страсбург — уют французских улиц и вечер в стиле кабаре.
  • Завершение в Базеле, Швейцария, с возможностью посетить Шварцвальд и узнать, как рождаются часы с кукушкой.

Уточнения

Рейн (нем. Rhein,, фр. Rhin, нидерл. Rijn,) — крупная река в Западной Европе, впадающая в Северное море. Протекает по территории 6 государств: Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. Длина реки составляет 1233 км.

National Geographic Channel (Nat Geo,) — американская телевизионная сеть, транслирующая научно-популярные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре, истории и открытиям.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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