Город, в котором технологии не мешают чувствам — уютный феномен Сеула

Обычно мегаполисы ассоциируются с суетой, бетоном и бесконечным шумом. Но исследование страховой компании All Clear в 2024 году разрушает этот стереотип: одним из самых уютных городов мира был признан Сеул — центр технологий, культуры и тонкой душевной теплоты. В рейтинге он стал лидером Азии, заняв 19-е место в глобальном списке уютнейших городов планеты.
Эксперты анализировали количество кафе, книжных магазинов, театров и музеев на квадратную милю, а также уровень осадков и наличие объектов ЮНЕСКО. Дополнительно учитывались хэштеги "cozy" ведь осенне-зимняя атмосфера начинается не только с пледа, но и с цифровой ленты. И Сеул прошёл этот уютный тест с блеском.
Сеул буквально дышит атмосферой кафе-культуры. По данным Korea Herald, только в 2022 году в Южной Корее насчитывалось свыше 100 тысяч кофеен, из них более 24 тысяч — в одном Сеуле. Здесь легко найти место, где можно не только выпить кофе, но и укрыться от дождя, поработать, почитать или просто перевести дух.
Любите необычное? В Сеуле есть кафе с животными (от котов до овец), тематические пространства, скрытые за торговыми автоматами, и даже заведения, стилизованные под туалет.
"Для меня это настоящая роскошь. Так приятно знать, что после напряжённого дня можно заглянуть в уютное кафе или кошачье кафе, чтобы потискаться с милыми котиками", — отметил один из блогеров.
В сезон дождей (с июня по июль) особенно приятно исследовать культурную часть города: древние дворцы, храмы, и даже конфуцианский Чонмё - всё это в шаговой доступности от центра. Контраст между современной архитектурой и дворцовыми садами XV века добавляет атмосфере города глубину и душевность.
Когда хочется полного перезагрузки — в Сеуле есть джимджильбаны. Это не просто бани, а настоящие культурные центры уюта, где можно попариться, сделать массаж, отдохнуть в комнате с подогревом и даже остаться на ночь. Это место, где сочетаются здоровье, отдых и душевное общение.
Сеу́л (кор. 서울, Соуль - букв.: "столица") — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов. Официальное название города — Город особого подчинения Сеул (кор. 서울특별시 Соуль-тхыкпёльси).
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