Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ист-Сент-Луис признан городом с самым высоким уровнем насилия в США
Палеонтологи впервые обнаружили мягкие ткани динозавра юрского периода
Раскопки века: уникальное поселение найдено в Чехии — и оно переписывает историю
Какие цветы спасут ваш сад даже в сильную жару
Врачи: дефицит магния вызывает раздражительность, бессонницу и головные боли
Режим штрафных санкций введут в России за применение криптовалютных активов в роли платёжного инструмента
Как выбрать идеальную дыню без постукивания: 5 верных признаков
Процедуры при акне: как не навредить коже и выбрать действительно эффективный уход
Что проверяют при приёмке квартиры в новостройке по данным экспертов по недвижимости

Хорватия не заканчивается морем: куда поехать, если хочется уединения и природы

Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
1:54
Туризм

Хорватия ежегодно покоряет сердца миллионов туристов своей природной гармонией, ярким солнцем и лазурными водами Адриатического моря. Местные бухты, укрытые от глаз, и изрезанная береговая линия словно созданы для морских приключений и неспешного отдыха. Но за пределами побережья эта страна открывается совершенно с другой стороны — менее туристической, но не менее чарующей.

Плитвицкие озера, Хорватия
Фото: flickr.com by Pablo BM from London, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плитвицкие озера, Хорватия

Острова, о которых мечтаешь

Хорватия — это не только море. Здесь более тысячи островов, каждый из которых уникален: от необитаемых до уютных рыбацких деревушек с богатой историей и средиземноморским очарованием. Идеально для тех, кто ищет уединение и вдохновение.

Внутри страны — своя сказка

Загляните вглубь материка — и вы увидите Хорватию без толп туристов, с её живописными деревнями, зелёными холмами и термальными источниками. Например, Плитвицкие озёра — это природное чудо, которое ежегодно входит в списки самых красивых мест Европы.

Они расположены примерно в 30 милях от города Слунь и действительно напоминают декорации к волшебной сказке: каскады водопадов, прозрачные озёра и тропинки, уходящие в густую зелень.

Немного неожиданных контрастов

Близость к венгерской границе делает регион особенно интересным для автопутешественников. Здесь легко совместить культурный отдых с релаксом: вдоль границы расположены известные термальные курорты, где можно отдохнуть и телом, и душой. Такие места — идеальная альтернатива шумным прибрежным курортам.

А что, если отпуск в Хорватии окажется не только расслабляющим, но и насыщенным открытиями? Стоит лишь отклониться от привычных маршрутов — и страна покажет своё настоящее лицо.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
Мария Погребняк рассказала, что боится, что её ребёнок подавится
Диетологи: халва и тёмный шоколад могут быть полезны при умеренном потреблении
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.