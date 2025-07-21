Хорватия не заканчивается морем: куда поехать, если хочется уединения и природы

Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хорватия ежегодно покоряет сердца миллионов туристов своей природной гармонией, ярким солнцем и лазурными водами Адриатического моря. Местные бухты, укрытые от глаз, и изрезанная береговая линия словно созданы для морских приключений и неспешного отдыха. Но за пределами побережья эта страна открывается совершенно с другой стороны — менее туристической, но не менее чарующей.

Фото: flickr.com by Pablo BM from London, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плитвицкие озера, Хорватия

Острова, о которых мечтаешь

Хорватия — это не только море. Здесь более тысячи островов, каждый из которых уникален: от необитаемых до уютных рыбацких деревушек с богатой историей и средиземноморским очарованием. Идеально для тех, кто ищет уединение и вдохновение.

Внутри страны — своя сказка

Загляните вглубь материка — и вы увидите Хорватию без толп туристов, с её живописными деревнями, зелёными холмами и термальными источниками. Например, Плитвицкие озёра — это природное чудо, которое ежегодно входит в списки самых красивых мест Европы.

Они расположены примерно в 30 милях от города Слунь и действительно напоминают декорации к волшебной сказке: каскады водопадов, прозрачные озёра и тропинки, уходящие в густую зелень.

Немного неожиданных контрастов

Близость к венгерской границе делает регион особенно интересным для автопутешественников. Здесь легко совместить культурный отдых с релаксом: вдоль границы расположены известные термальные курорты, где можно отдохнуть и телом, и душой. Такие места — идеальная альтернатива шумным прибрежным курортам.

А что, если отпуск в Хорватии окажется не только расслабляющим, но и насыщенным открытиями? Стоит лишь отклониться от привычных маршрутов — и страна покажет своё настоящее лицо.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

