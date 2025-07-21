Французское побережье без толп: это место красивее, чем кажется — и почти без людей

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1:44
Туризм

Планируете поездку по северу Франции, но не хотите оказаться в гущe туристов? Тогда стоит присмотреться к месту, которое не уступает знаменитому Этрета по красоте, но куда приезжает в разы меньше людей — к деревушке Ипорт.

Нормандия, побережье
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нормандия, побережье

Альтернатива перегруженному Этрета

Белоснежные скалы, галечный пляж, уютные ресторанчики и потрясающие морские пейзажи — всё это есть и в Ипорте. Но, в отличие от Этрета, куда летом приезжает до 10 000 туристов в день, здесь можно гулять в тишине и наслаждаться атмосферой без суеты.

Ипорт находится всего в 11 км от Этрета и считается настоящим сокровищем побережья Нормандии. Доехать до него можно за полтора часа на машине из Кана или за два с половиной — из Парижа.

Что посмотреть и чем заняться

Главное богатство Ипорта — его живописные скалы, вдохновлявшие художников и поэтов. Прогулка по прибрежной тропе GR21 приведёт вас к Этрета всего за два часа.

Но и местные пейзажи не уступают: поднимитесь на возвышенности, чтобы насладиться видом на Ла-Манш, деревню и лазурную гладь воды.

Прогуливаясь по Ипорту, загляните в:

  • церковь Святого Мартина, построенную в XIX веке;
  • отель Normand — бывшую почтовую станцию, ныне уютный исторический отель;
  • казино 1865 года — одно из немногих во Франции.

Обязательно отдохните на пляже Plage-Baignade Yport, окружённом полосатыми шезлонгами и каменными стенами бухты. Совсем рядом — кафе, магазины и даже детская площадка.

Уточнения

Норма́ндия (фр. Normandie, норманд. Normaundia) — регион и историческая область на северо-западе Франции. Известен своей историей, фермами, яблочными плантациями и молочной промышленностью, в первую очередь сырами: Камамбером, Ливаро и Пон-л’Эвеком.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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