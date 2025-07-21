Где по-настоящему страшно жить в США: неожиданный лидер рейтинга насилия

Ист-Сент-Луис признан городом с самым высоким уровнем насилия в США

Когда речь заходит о криминальных очагах в США, в воображении сразу всплывают Нью-Йорк, Чикаго или Балтимор. Но, вопреки ожиданиям, статистика ФБР и аналитиков с сайта Security. org показывает совсем иное. Самым опасным по уровню насильственных преступлений городом Америки стал небольшой Ист-Сент-Луис, расположенный в штате Иллинойс.

Фото: commons.wikimedia.org by Dekema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ США, Иллинойс

Почему именно Ист-Сент-Луис?

На первый взгляд это удивительно: город с населением около 18 000 человек (на 2024 год) едва ли кажется самым криминальным. Но если учитывать количество насильственных преступлений в расчёте на 100 000 человек — картина резко меняется.

Ист-Сент-Луис значительно опережает другие города, включая крупные мегаполисы. Оценка "F", присвоенная CrimeGrade, — наглядное подтверждение.

В тройку лидеров по этому показателю также вошли:

Честер (Пенсильвания)

Винита-Парк (Миссури)

Как собирается статистика?

ФБР анализирует данные от более чем 18 000 правоохранительных органов по всей стране. Учитываются такие категории, как убийства, изнасилования, грабежи, нападения, поджоги, кражи и взломы.

Отдельно рассматриваются и общее число преступлений, и уровень на 100 000 жителей — это и даёт объективную картину, особенно в малых городах.

Что стало причиной упадка?

Несмотря на своё название, Ист-Сент-Луис не имеет отношения к Сент-Луису в штате Миссури — он находится по другую сторону границы, в Иллинойсе. В начале XX века это был процветающий индустриальный центр, куда вкладывались такие магнаты, как Эндрю Карнеги и Дж. П. Морган.

Однако к 1970-м более 70 % производств закрылось, начался отток населения, а вместе с ним — и резкое сокращение бюджетов на базовые услуги: вывоз мусора, освещение, полицию. Это стало основой социального и криминального кризиса, который продолжается и по сей день.

Есть ли безопасные районы?

Да. Северо-восточная часть Ист-Сент-Луиса считается относительно спокойной. Если вы планируете поездку, стоит учитывать этот факт при бронировании жилья.

А что рядом?

Недалеко находится Эдвардсвилл — уютный городок с атмосферой молодости, кафе, магазинами и интересными достопримечательностями.

Кроме того, поблизости проходит знаменитый маршрут 66 и множество мест, идеальных для шопинга и изучения истории Америки.

Уточнения

Иллино́йс (англ. Illinois,) — штат на Среднем Западе США. Столица штата — Спрингфилд, крупнейший город — Чикаго, другие крупные города: Орора, Рокфорд, Джолиет.

