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Туристы недооценивают эту опасность: это устройство поднимает тревожную статистику по всему миру

Ваша поездка может закончиться больницей: этот городской транспорт может обернуться катастрофой
2:15
Туризм

Путешествия дают невероятные эмоции, но безопасность — то, что может свести эти впечатления к нулю. Особенно, когда вы впервые берёте электросамокат или электровелосипед напрокат в новом городе. Эти удобные средства передвижения набирают популярность, но за ними скрываются пугающие цифры.

безопасность, транспорт, технологии
Фото: commons.wikimedia.org by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
безопасность, транспорт, технологии

Резкий рост — тревожная статистика

С 2017 по 2023 год число несчастных случаев с электросамокатами и электровелосипедами в России выросло более чем в 8 раз.

Только за 2023 год в больницы обратились свыше 74 тысяч человек. Аварии случаются всё чаще — и не только в России: Барселона, Лиссабон, Стокгольм тоже фиксируют рост травм и ДТП.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, с 2017 года произошло почти 300 000 аварий и 357 смертей. В 2017 году погиб один человек, а к 2023 году — уже 357. Рост — более 35 000%.

Почему это стало угрозой

Бурный рост продаж по всему миру начался в 2018 году. Если в России было продано около 325 тысяч электровелосипедов, то в 2022 году — 1,1 миллиона.

Микромобильность кажется спасением для городов, но в действительности требует иной инфраструктуры и регулирования.

"Рост числа аварий не только изменил демографическую ситуацию, но и подчеркнул необходимость срочных мер безопасности", — отмечает главный ординатор отделения урологии UCSF доктор Адриан Фернандес.

Как обезопасить себя

Если вы решите прокатиться по городу:

  • Наденьте шлем, даже если никто вокруг его не носит.
  • Тренируйтесь в тихом месте, прежде чем ехать в центр.
  • Всегда держите две руки на руле.
  • Ездите только при хорошей видимости.

Ваша безопасность — не опция, а необходимость. Иначе путешествие может закончиться в приёмном покое.

Уточнения

Эле́ктросамока́т - самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности. Первый патент на "самоходное транспортное средство", максимально похожее на современный электросамокат, подала компания Autoped Company из Лонг-Айленда, Нью-Йорк в 1913 году, получив права на своё изобретение в 1916 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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