Этот жест может испортить вам репутацию на отдыхе — проверьте, не делаете ли вы его

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Где чаевые не приняты: туристам советуют проверять правила отелей перед отпуском

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы выбрали идеальный курорт, всё включено, чемодан почти собран, и отпуск уже маячит на горизонте. Но вот вопрос: как быть с чаевыми? Оказывается, даже на курортах с системой all inclusive всё не так однозначно. И если вы не хотите неловких ситуаций или неприятных сюрпризов, разберитесь с этим заранее.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use счёт за отдых

Где чаевые не нужны?

Некоторые курорты, например Sandals и Beaches Resorts, прямо указывают на своём сайте, что персоналу запрещено принимать чаевые.

Исключения — дворецкие, массажисты и гиды: им можно и даже принято благодарить за дополнительные услуги. В этом случае чаевые уже включены в стоимость, и можно отдыхать, не задумываясь о лишних расходах.

Где чаевые ожидаются?

На многих других курортах всё включено — это скорее маркетинг, чем полное отсутствие дополнительных затрат. На роскошных курортах по всему миру чаевые — важная часть дохода персонала.

Поэтому стоит заранее выяснить, какие нормы действуют именно там, куда вы направляетесь. Иногда вся нужная информация есть на сайте отеля, но надёжнее — уточнить у администрации напрямую.

Этикет и реальность: сколько оставлять?

Планируя отпуск, закладывайте в бюджет примерно $20 в день на чаевые. Эта сумма покрывает ежедневную благодарность горничным, официантам, барменам. А если вы планируете посещение спа, не забудьте, что за такие процедуры принято оставлять от 15% до 20% стоимости.

И помните: уважение и дружелюбие ценятся не меньше денег. Даже небольшая благодарность может сделать день сотрудника отеля лучше, особенно если вы не воспринимаете персонал как "обязанный" обслуживать вас.

Уточнения

Чаевые - сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — "на чай". Чаевые выплачиваются согласно традиции и составляют значительную (а иногда и основную) часть дохода персонала.

