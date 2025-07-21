Ураганы наступают: когда не стоит ехать на Карибы

Сезон ураганов и путешествия: когда Карибы лучше оставить на потом

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите сэкономить на путешествии в рай, но боитесь испортить отпуск ураганом? Тогда вам стоит знать, что тропические шторма в Карибском бассейне становятся всё более частыми и разрушительными. Это не просто тревожный звонок — это реальность, подтверждённая исследованием, проведённым в марте 2025 года Франкфуртским университетом имени Иоганна Вольфганга Гёте. Учёные пришли к выводу, что из-за изменения климата экстремальные погодные явления в регионе будут происходить чаще.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карибы

Сезон ураганов: когда рисковать не стоит

Официально сезон ураганов длится с 1 июня по 30 ноября, но самый пик приходится на август-октябрь. Именно это время считается наименее подходящим для отдыха: высок риск отмен рейсов, испорченной погоды и необходимости менять планы на ходу.

Однако есть и другая сторона медали — в это время можно найти самые доступные цены на авиабилеты, отели и круизы. Меньше туристов, больше спецпредложений. Но тут важно понимать: это игра на удачу. Вам может повезти с погодой, а может — нет. Так что подумайте, не стоит ли включить туристическую страховку в свой бюджет.

Лучшее время для путешествия

Если вы хотите насладиться стабильным солнцем и низкой влажностью, выбирайте период с декабря по апрель. Это высокий сезон, поэтому будьте готовы к высоким ценам и толпам туристов, особенно в праздничные даты — Рождество, Пасха, весенние каникулы.

Альтернатива — межсезонье. Май, июнь и ноябрь предлагают приемлемую погоду и более разумные цены, особенно если вы готовы к небольшим капризам природы.

Есть ли на Карибах острова без ураганов?

Да! Южные острова Карибского моря, расположенные ближе к Южной Америке, лежат вне пояса ураганов. Вот куда можно отправиться без страха попасть в эпицентр шторма:

Аруба

Бонайре

Кюрасао

Барбадос

Тринидад и Тобаго

Гренада

Белиз

Здесь дождей значительно меньше, а вероятность тропических бурь — минимальна. Это отличные направления для тех, кто ищет спокойный отдых с хорошей погодой круглый год.

Уточнения

Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой.



Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe; 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист, государственный деятель, театральный режиссёр и критик.

