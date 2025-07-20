Медведь напал в тишине: Камчатский маршрут, о котором никто не знал

Ночью, когда лагерь ещё спал, на Камчатке произошло ЧП. У подножия Мутновской сопки в районе Мутновской ГеоЭС на туристку напал медведь.
Пострадавшей — 43 года. Женщина приехала на Камчатку из Саратова. Её экстренно доставили в больницу и прооперировали. Врачи диагностировали рваные раны и перелом. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
Место происшествия — территория крупнейшей геотермальной электростанции в России. Мутновская ГеоЭС расположена в Елизовском районе, примерно на высоте 800 метров над уровнем моря. Местность, несмотря на живописную природу, давно известна частыми встречами с дикими животными.
Выяснилось, что туристическая группа, в составе которой находилась женщина, официально не была зарегистрирована. Это может означать, что тур был организован с нарушениями. Сейчас надзорные органы начали проверку турфирмы, чтобы установить, соблюдались ли требования закона о туристической деятельности.
После инцидента инспекторы охотнадзора приступили к поиску дикого зверя. Речь идёт об угрозе не только для туристов, но и для персонала ГеоЭС. Пока неизвестно, удалось ли найти хищника или установить его маршрут передвижения.
Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России. Расположена в Елизовском районе Камчатского края, к северо-востоку от Мутновской сопки, на высоте около 800 метров над уровнем моря.
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей собакообразных более коренастым телосложением. Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах.
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