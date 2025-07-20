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Медведь напал в тишине: Камчатский маршрут, о котором никто не знал

Медведь вышел из леса: тревожная ночь на Камчатке
1:27
Туризм

Ночью, когда лагерь ещё спал, на Камчатке произошло ЧП. У подножия Мутновской сопки в районе Мутновской ГеоЭС на туристку напал медведь.

Медведь
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь

Пострадавшей — 43 года. Женщина приехала на Камчатку из Саратова. Её экстренно доставили в больницу и прооперировали. Врачи диагностировали рваные раны и перелом. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Лагерь в опасной зоне

Место происшествия — территория крупнейшей геотермальной электростанции в России. Мутновская ГеоЭС расположена в Елизовском районе, примерно на высоте 800 метров над уровнем моря. Местность, несмотря на живописную природу, давно известна частыми встречами с дикими животными.

Группа без регистрации

Выяснилось, что туристическая группа, в составе которой находилась женщина, официально не была зарегистрирована. Это может означать, что тур был организован с нарушениями. Сейчас надзорные органы начали проверку турфирмы, чтобы установить, соблюдались ли требования закона о туристической деятельности.

Медведя ищут

После инцидента инспекторы охотнадзора приступили к поиску дикого зверя. Речь идёт об угрозе не только для туристов, но и для персонала ГеоЭС. Пока неизвестно, удалось ли найти хищника или установить его маршрут передвижения.

Уточнения

Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России. Расположена в Елизовском районе Камчатского края, к северо-востоку от Мутновской сопки, на высоте около 800 метров над уровнем моря. 

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей собакообразных более коренастым телосложением. Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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