Итальянское озеро, о котором никто не говорит: место, где Альпы дышат по-другому

Путешествие из Турина в Понтечианале: как добраться и где остановиться у озера в Альпах

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы думаете, что уже видели всё в Италии, загляните на западную окраину Итальянских Альп, почти у самой границы с Францией. Здесь, на вершине долины Валле-Вараита, в коммуне Понтечианале, прячется озеро, которое заставит вас забыть про шумные курорты.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Альпийский рай

Лаго-ди-Понтечианале — искусственное озеро, образованное после строительства плотины в 1942 году. Сегодня это не просто водоём, питающий три гидроэлектростанции — это настоящая находка для тех, кто ищет природу, тишину и немного адреналина.

Активности для тех, кто не любит сидеть на месте

Локация делает это место настоящим раем для кайтеров. Около 227 ветреных дней в году и идеальные порывы восточного и юго-восточного ветра — кайтсёрферы здесь в своей стихии. Новичкам поможет Criminal Kite — школа, предлагающая курсы прямо на озере.

Любите трекинг? Вокруг озера проложена прогулочная тропа длиной 5 км — около часа неспешного хождения среди альпийских видов. Лес Алеве неподалёку — отличное место для уединённых походов и пикников.

Велосипедисты тоже не останутся без дела: перевал Колле-дель-Аньелло на высоте 2700 метров считается одним из самых сложных на гонках "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". А зимой сюда едут лыжники — пять подъёмников и почти 20 км трасс ждут.

Исторические сюрпризы и живописные деревушки

Во время отлива на дне озера можно заметить остатки деревни Borgata Chiesa di Pontechianale — её затопило при строительстве плотины.

А в 10 минутах езды — Кьянале, официально признанная одной из самых красивых деревень Италии. Обязательно загляните туда, чтобы увидеть старинные каменные дома и прочувствовать атмосферу высокогорной жизни.

Как добраться и где остановиться

Самый удобный путь — из Турина: на машине дорога займёт около двух часов. Общественным транспортом путь дольше: до Салуццо, а оттуда — на автобусе 106/107.

Из вариантов жилья:

Rifugio Aleve — альпийская хижина с 44 местами и домашней кухней;

Camping Libac — кемпинг с 80 местами;

Appartamento G&G — уютные апартаменты с одной спальней.

А если регион вам приглянется по-настоящему — обратите внимание на Трентино. Этот альпийский городок даже предлагает бонусы тем, кто решится на переезд!

Уточнения

Кайтинг кайтсёрфинг, кайтбординг (англ. kite — воздушный змей, board — доска) — экстремальный вид спорта, катание на доске по воде или снегу (сноукайтинг) при помощи кайта — большого воздушного змея в виде парашюта.



А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности. Альпы располагаются на территории восьми стран: Франции, Монако, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Словении.

