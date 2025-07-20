Жест, который в Италии вызывает умиление, в Испании может закончиться дракой

На первый взгляд может показаться, что жесты — это универсальный язык. Но стоит немного углубиться, и вы поймёте: то, что вызывает улыбку в одной стране, в другой — может обернуться неловкостью, а иногда и скандалом.
Один из популярных туристических жестов — потирание щеки указательным пальцем, как бы показывая: "Вкусно!" — в Италии считается знаком одобрения. Представьте себе итальянскую бабушку, призывающую внука доесть тарелку пасты этим невинным жестом. Всё просто и мило. Но не делайте так в южной Испании.
"На юге Испании слово cheek используется для обозначения женоподобного мужчины", — предупреждает эксперт по путешествиям.
Если вы похвалите таким образом местного повара в Андалусии, он может решить, что вы намекаете не на его кулинарный талант, а на его внешний вид. В лучшем случае — недоумение, в худшем — оскорбление.
На одном из туристических сайтов подчёркивают:
"Щечный винт широко используется и почти исключительно в Италии для обозначения чего-то хорошего, милого, красивого или вкусного".
Но вот в Греции, например, безобидное "дай пять" может восприниматься как серьёзное оскорбление. Поэтому прежде чем копировать жесты местных, лучше выяснить, как они интерпретируются.
Есть и те, что вполне уместны. Например:
Жест (от лат. gestus "движение тела") — некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом. Кроме того, даже однотипные или аналогичные жесты могут слегка отличаться в разных странах.
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