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Жест, который в Италии вызывает умиление, в Испании может закончиться дракой

Путешественников предупреждают: один и тот же жест может означать разное в Италии и Испании
2:23
Туризм

На первый взгляд может показаться, что жесты — это универсальный язык. Но стоит немного углубиться, и вы поймёте: то, что вызывает улыбку в одной стране, в другой — может обернуться неловкостью, а иногда и скандалом.

Эстремадура, Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Alonso de Mendoza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эстремадура, Испания

Не каждый жест сработает в Испании

Один из популярных туристических жестов — потирание щеки указательным пальцем, как бы показывая: "Вкусно!" — в Италии считается знаком одобрения. Представьте себе итальянскую бабушку, призывающую внука доесть тарелку пасты этим невинным жестом. Всё просто и мило. Но не делайте так в южной Испании.

"На юге Испании слово cheek используется для обозначения женоподобного мужчины", — предупреждает эксперт по путешествиям.

Если вы похвалите таким образом местного повара в Андалусии, он может решить, что вы намекаете не на его кулинарный талант, а на его внешний вид. В лучшем случае — недоумение, в худшем — оскорбление.

Италия, Греция и Испания: ловушка из жестов

На одном из туристических сайтов подчёркивают:

"Щечный винт широко используется и почти исключительно в Италии для обозначения чего-то хорошего, милого, красивого или вкусного".

Но вот в Греции, например, безобидное "дай пять" может восприниматься как серьёзное оскорбление. Поэтому прежде чем копировать жесты местных, лучше выяснить, как они интерпретируются.

Какие жесты уместны в Испании

Есть и те, что вполне уместны. Например:

  • "Поцелуй шеф-повара" — сжатые кончики пальцев, поднесённые к губам с лёгким поцелуем. Это знак одобрения, но, как советует эксперт, лучше делать его "ненавязчиво" и без театральных пауз.
  • Жест "кошелёк" — пальцы одной руки собираются вместе, будто вы держите маленький мешочек. В Испании это означает "много" или "полно", например: много еды, много денег. Но в Италии он может означать: "Что за чепуха?!"
  • Опущенное нижнее веко — предупреждающий знак. Так испанцы намекают: "Осторожно! Здесь кто-то подозрительный". Особенно актуально на оживлённых улицах — может быть сигналом о воре или мошеннике. В ответ можно просто кивнуть и улыбнуться.

Уточнения

Жест (от лат. gestus "движение тела") — некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом. Кроме того, даже однотипные или аналогичные жесты могут слегка отличаться в разных странах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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