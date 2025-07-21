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Туризм 60+: как пожилые россияне становятся активными путешественниками

От Золотого кольца до Турции: куда едут пенсионеры и почему их стало больше
3:33
Туризм

В России наметился устойчивый рост интереса к путешествиям среди граждан старше 60 лет. Если ещё несколько лет назад они составляли лишь 6,4% от всех туристов (по данным на 2022 год), то уже в 2024-м эта цифра выросла до 7,6%, а в 2025 году прибавила ещё 6% по сравнению с предыдущим годом. Вклад "серебряных туристов" в отрасль становится всё более заметным — и это уже не только автобусные туры и санатории.

Пенсионеры на лавочке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на лавочке

Почему пожилые стали больше путешествовать?
Эксперты называют сразу несколько причин:

  • рост доходов у части пенсионеров,
  • накопленный за пандемию отложенный спрос,
  • повышение цифровой грамотности, которая упростила доступ к информации, бронированию и планированию поездок.

Согласно информации на платформе «Туту», многие пожилые россияне теперь уверенно пользуются онлайн-сервисами — от покупки билетов до бронирования экскурсий. Это расширяет возможности выбора и делает путешествия удобнее.

Наибольшая активность наблюдается у жителей Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, а также Ростовской и Ставропольской областей.

Что касается времени года, то лето — самый популярный сезон (27,8%), за ним следуют весна (26%) и осень (25,3%). Зимой путешествуют реже (20,9%).

Внутри страны большинство предпочитает поезда — 74% поездок совершаются по железной дороге. За границей — 41%. При этом средняя продолжительность поездки увеличилась с 11,1 дня в 2022 году до 12,8 дня в 2024-м, что говорит о стремлении отдыхать более обстоятельно и комфортно.

Внутри страны популярны поездки в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди зарубежных направлений вырос интерес к Белоруссии, Казахстану, Армении, Турции и Узбекистану — за три года доля таких поездок выросла с 25% до 46%.

Пожилые туристы интересуются не только стандартными экскурсиями, но и культурными событиями: театральные премьеры, выставки, пешеходные прогулки по городам, гастрономические туры, Золотое кольцо, исторические маршруты.

Также востребованы санатории, пансионаты, оздоровительные и морские туры — особенно в межсезонье, когда отдых обходится дешевле, а погода более мягкая.

Психологические и социальные эффекты
Ожидание поездки положительно влияет на психоэмоциональное состояние, помогает сохранять умственную активность, улучшает социальную вовлечённость и качество жизни. Путешествия становятся не просто отдыхом, а инструментом продления молодости и ощущения новизны.

Пожилые россияне всё активнее включаются в туристическую жизнь страны и мира. Благодаря доступу к технологиям, улучшению финансового положения и жажде новых впечатлений, возраст 60+ становится не ограничением, а временем для открытия горизонтов. Туризм адаптируется под запросы этой аудитории — и это меняет всю индустрию.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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