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Туристам в Таиланде грозит тюрьма за обычные карты — но об этом почти никто не знает

Россиян предупредили о запрете на ввоз более 120 игральных карт в Таиланд
3:18
Туризм

Таиланд — страна ярких пляжей, сочной еды и дружелюбной атмосферы. Но за красивой туристической витриной скрываются строгие законы, о которых важно знать каждому путешественнику. Особенно в 2025 году, когда вступают в силу новые правила въезда, а старые законы продолжают действовать с неожиданной суровостью.

Карты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Карты

Закон об игральных картах: как не нарваться на тюрьму

Закон 1943 года о картах по-прежнему в силе. Согласно ему, запрещено иметь при себе более 120 игральных карт без специального разрешения от тайского правительства. Нарушение этого правила может привести к судебному преследованию, штрафу, а в некоторых случаях — и к тюремному заключению.

"Незнание закона не освобождает от ответственности" — именно это уточнение выделяет британский МИД в своих рекомендациях туристам, и на него стоит обратить особое внимание.

Это связано с жёсткой политикой Таиланда против азартных игр. Даже если вы просто привезли несколько колод для игры с друзьями — это уже может вызвать вопросы у местных властей.

Что изменится при въезде в Таиланд с мая 2025 года

С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила въезда, которые касаются всех иностранцев, включая россиян.

Нововведения включают:

  • Обязательная цифровая карта прибытия (TDAC)
    Теперь перед поездкой необходимо заранее заполнить онлайн-форму — за 3 дня до прилёта, прибытия по суше или морем. Без этой регистрации въезд невозможен.
  • Финансовые подтверждения для визы
    Возвращается требование предоставить доказательства финансовой состоятельности. Нужно подтвердить наличие не менее 20 000 бат (около $550) на человека. Это может быть:
    выписка с банковского счёта за последние 3 месяца;
    или спонсорское письмо.
  • Срок действия паспорта
    Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда, и в нём должна быть минимум одна пустая страница для штампов.

Превысили срок пребывания? Последствия могут быть серьёзными

Нарушение визового режима в Таиланде чревато не просто штрафами:

  • Штраф — 500 бат за каждый день просрочки, но не более 20 000 бат;
  • Возможна депортация за свой счёт;
  • Риск запрета на въезд в страну сроком до 10 лет;
  • Условия содержания в депортационных центрах — жёсткие.

Недавний случай: гражданин Великобритании был задержан за превышение срока пребывания более чем на 25 лет — и это далеко не единичный пример.

Въездной сбор пока отменён — но это может измениться

На фоне падения туристического потока, власти Таиланда приняли решение отложить введение обсуждаемого сбора за въезд иностранцев. Это временная мера — из-за экономической неопределённости и желания не отпугнуть оставшихся туристов.

По данным Управления по туризму королевства, ситуация может меняться, поэтому лучше следить за официальными обновлениями.

Уточнения

Карта (от греч. χαρτος — бумага) — Географическая карта

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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