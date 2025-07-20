Туристам в Таиланде грозит тюрьма за обычные карты — но об этом почти никто не знает

Россиян предупредили о запрете на ввоз более 120 игральных карт в Таиланд

3:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд — страна ярких пляжей, сочной еды и дружелюбной атмосферы. Но за красивой туристической витриной скрываются строгие законы, о которых важно знать каждому путешественнику. Особенно в 2025 году, когда вступают в силу новые правила въезда, а старые законы продолжают действовать с неожиданной суровостью.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Карты

Закон об игральных картах: как не нарваться на тюрьму

Закон 1943 года о картах по-прежнему в силе. Согласно ему, запрещено иметь при себе более 120 игральных карт без специального разрешения от тайского правительства. Нарушение этого правила может привести к судебному преследованию, штрафу, а в некоторых случаях — и к тюремному заключению.

"Незнание закона не освобождает от ответственности" — именно это уточнение выделяет британский МИД в своих рекомендациях туристам, и на него стоит обратить особое внимание.

Это связано с жёсткой политикой Таиланда против азартных игр. Даже если вы просто привезли несколько колод для игры с друзьями — это уже может вызвать вопросы у местных властей.

Что изменится при въезде в Таиланд с мая 2025 года

С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила въезда, которые касаются всех иностранцев, включая россиян.

Нововведения включают:

Обязательная цифровая карта прибытия (TDAC)

Теперь перед поездкой необходимо заранее заполнить онлайн-форму — за 3 дня до прилёта, прибытия по суше или морем. Без этой регистрации въезд невозможен.

Теперь перед поездкой необходимо заранее заполнить онлайн-форму — за 3 дня до прилёта, прибытия по суше или морем. Без этой регистрации въезд невозможен. Финансовые подтверждения для визы

Возвращается требование предоставить доказательства финансовой состоятельности. Нужно подтвердить наличие не менее 20 000 бат (около $550) на человека. Это может быть:

выписка с банковского счёта за последние 3 месяца;

или спонсорское письмо.

Возвращается требование предоставить доказательства финансовой состоятельности. Нужно подтвердить наличие не менее 20 000 бат (около $550) на человека. Это может быть: выписка с банковского счёта за последние 3 месяца; или спонсорское письмо. Срок действия паспорта

Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда, и в нём должна быть минимум одна пустая страница для штампов.

Превысили срок пребывания? Последствия могут быть серьёзными

Нарушение визового режима в Таиланде чревато не просто штрафами:

Штраф — 500 бат за каждый день просрочки, но не более 20 000 бат;

Возможна депортация за свой счёт;

Риск запрета на въезд в страну сроком до 10 лет;

Условия содержания в депортационных центрах — жёсткие.

Недавний случай: гражданин Великобритании был задержан за превышение срока пребывания более чем на 25 лет — и это далеко не единичный пример.

Въездной сбор пока отменён — но это может измениться

На фоне падения туристического потока, власти Таиланда приняли решение отложить введение обсуждаемого сбора за въезд иностранцев. Это временная мера — из-за экономической неопределённости и желания не отпугнуть оставшихся туристов.

По данным Управления по туризму королевства, ситуация может меняться, поэтому лучше следить за официальными обновлениями.

Уточнения

Карта (от греч. χαρτος — бумага) — Географическая карта



Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

