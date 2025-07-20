Туристам в Таиланде грозит тюрьма за обычные карты — но об этом почти никто не знает

Таиланд — страна ярких пляжей, сочной еды и дружелюбной атмосферы. Но за красивой туристической витриной скрываются строгие законы, о которых важно знать каждому путешественнику. Особенно в 2025 году, когда вступают в силу новые правила въезда, а старые законы продолжают действовать с неожиданной суровостью.
Закон 1943 года о картах по-прежнему в силе. Согласно ему, запрещено иметь при себе более 120 игральных карт без специального разрешения от тайского правительства. Нарушение этого правила может привести к судебному преследованию, штрафу, а в некоторых случаях — и к тюремному заключению.
"Незнание закона не освобождает от ответственности" — именно это уточнение выделяет британский МИД в своих рекомендациях туристам, и на него стоит обратить особое внимание.
Это связано с жёсткой политикой Таиланда против азартных игр. Даже если вы просто привезли несколько колод для игры с друзьями — это уже может вызвать вопросы у местных властей.
С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила въезда, которые касаются всех иностранцев, включая россиян.
Нарушение визового режима в Таиланде чревато не просто штрафами:
Недавний случай: гражданин Великобритании был задержан за превышение срока пребывания более чем на 25 лет — и это далеко не единичный пример.
На фоне падения туристического потока, власти Таиланда приняли решение отложить введение обсуждаемого сбора за въезд иностранцев. Это временная мера — из-за экономической неопределённости и желания не отпугнуть оставшихся туристов.
По данным Управления по туризму королевства, ситуация может меняться, поэтому лучше следить за официальными обновлениями.
Карта (от греч. χαρτος — бумага) — Географическая карта
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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