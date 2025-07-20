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Рейтинг упал до минимума — как крупнейший аэропорт оказался последним

Аэропорт Тунис-Карфаген признан худшим в мире по версии AirHelp
3:06
Туризм

Авиационная отрасль уверенно выходит из тени пандемии: в прошлом году количество авиапутешественников по всему миру достигло внушительных 9,5 миллиардов, что на 9% больше, чем в 2023-м. Казалось бы, всё говорит о возрождении отрасли. Но не всё так гладко.

Аэропорт Туниса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аэропорт Туниса

На фоне бурного роста турпотока резко возрос интерес к Тунису — особенно со стороны российских туристов. Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, запущенные авиакомпанией Tunisair, сыграли свою роль. Туристический поток из России в эту североафриканскую страну значительно увеличился, и по прогнозам, в 2025 году рост продолжится.

Международные ворота в Тунис — и их тёмная сторона

Главные воздушные ворота страны — аэропорт Тунис-Карфаген — остаются основным пунктом прибытия для большинства иностранных гостей. Он расположен на территории в 485 гектаров, имеет две взлетно-посадочные полосы, а его история начинается с 1940 года.

В 2024 году через аэропорт прошли около 7,2 миллиона пассажиров, а к 2025 году ожидается рост до 11 миллионов после открытия нового терминала.

Но, несмотря на масштаб и значимость, имидж аэропорта оставляет желать лучшего. И не только в глазах туристов.

Последняя строчка из 250 возможных

По данным авторитетного рейтинга сайта Airhelp. com, аэропорт Тунис-Карфаген занял последнее место среди 250 оцененных аэропортов мира, получив всего 5,73 балла из 10.

"Тунис — прекрасное место для посещения. Но по возможности ИЗБЕГАЙТЕ аэропорта!!! Сам аэропорт — красивое здание, современное, но с явными мавританскими мотивами. НО персонал аэропорта — все до единого — наглые, грубые и неприветливые", — не сдерживаются в отзывах туристы.

Кто летает и откуда

Аэропорт активно сотрудничает с крупнейшими мировыми авиакомпаниями. Помимо Tunisair, из Туниса осуществляются рейсы таких перевозчиков, как:

  • Air France
  • Austrian Airlines
  • British Airways
  • KLM
  • Lufthansa
  • Turkish Airlines

Прямые рейсы соединяют Тунис с городами Европы, Ближнего Востока, Африки и, что особенно важно в последние годы, — с Россией.

Парадокс успеха и провала

Тунис с каждым годом становится всё более привлекательным направлением, особенно для отдыха на побережье. Но главный аэропорт страны — его визитная карточка — пока что не справляется с ролью "лицом государства".

Инфраструктура развивается, но сервис явно отстаёт. Надежды на улучшение связаны с новым терминалом и обновлением подхода к обслуживанию пассажиров.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate "оценивать") — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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