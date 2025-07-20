«Бешеный пёс» возвращается: MD-83 начинает рейсы между Москвой и Бишкеком

С 21 августа 2025 года на маршруте между Москвой и Бишкеком появится настоящий авиационный раритет — McDonnell-Douglas MD-83, более известный в авиационных кругах как "Бешеный пёс" (Mad Dog). Этот самолёт будет обслуживаться авиакомпанией Tez Air и примечателен тем, что является последним построенным экземпляром своей серии, завершившей эпоху линейки MD-80.
MD-83 долгое время считался рабочей лошадкой региональных авиалиний. Его узнаваемый силуэт и специфическое расположение двигателей в хвостовой части сделали его иконой своего времени. Но уже в 1999 году производство модели было остановлено, уступив место новому поколению узкофюзеляжных самолётов, более экономичных и тихих.
На смену MD-83 пришёл Boeing 717, который на самом деле начинался как McDonnell-Douglas MD-95. Однако в 1997 году после слияния компаний проект получил новое имя. Boeing 717 идеально подходил для коротких и средних маршрутов благодаря хорошей аэродинамике и умеренной вместимости, что сделало его популярным среди перевозчиков.
Несмотря на технические достоинства, программа Boeing 717 была свёрнута.
Причины были комплексными:
Несмотря на это, такие авиагиганты как Delta Air Lines и Hawaiian Airlines продолжили эксплуатировать Boeing 717, хотя их флот уже давно подошёл к возрастной границе.
Сегодня Boeing 717 постепенно заменяется на современные Airbus A220, отличающиеся лучшей топливной экономичностью и комфортом. Параллельно в Китае продолжается эксплуатация Comac C909 — самолёта, внешне и конструктивно во многом повторяющего MD-80. Однако его будущее под вопросом из-за санкций и ограничений на поставки американских двигателей, что тормозит его развитие.
Возвращение MD-83 в небо — это не только ностальгия, но и расчётливый шаг. Самолёт всё ещё сертифицирован для полётов, имеет надёжную механику, и при должном обслуживании может выполнять рейсы на сравнительно короткие расстояния. В странах с менее строгими экологическими и шумовыми нормами его эксплуатация остаётся рентабельной, особенно на фоне нехватки современных самолётов в сегменте "эконом плюс".
McDonnell-Douglas MD-83, прозванный "Бешеным псом", не сдаёт позиции даже спустя десятилетия после окончания производства. Его появление в российском небе — не просто курьёз, а признак живучести инженерных решений прошлого века, которые до сих пор способны выполнять задачу — доставлять пассажиров из точки А в точку Б.
McDonnell Douglas MD-80 — ближнемагистральный реактивный пассажирский самолёт, разработанный в США в 1970-е годы. Был предназначен для замены устаревшего DC-9.
Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.