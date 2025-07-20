«Бешеный пёс» возвращается: MD-83 начинает рейсы между Москвой и Бишкеком

Старый, но летающий: раритетные самолёты снова в небе России

3:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 21 августа 2025 года на маршруте между Москвой и Бишкеком появится настоящий авиационный раритет — McDonnell-Douglas MD-83, более известный в авиационных кругах как "Бешеный пёс" (Mad Dog). Этот самолёт будет обслуживаться авиакомпанией Tez Air и примечателен тем, что является последним построенным экземпляром своей серии, завершившей эпоху линейки MD-80.

Фото: commons.wikimedia by Fabrizio Berni is licensed under GNU Free Documentation License самолёт McDonnell Douglas MD-83

MD-83 долгое время считался рабочей лошадкой региональных авиалиний. Его узнаваемый силуэт и специфическое расположение двигателей в хвостовой части сделали его иконой своего времени. Но уже в 1999 году производство модели было остановлено, уступив место новому поколению узкофюзеляжных самолётов, более экономичных и тихих.

На смену MD-83 пришёл Boeing 717, который на самом деле начинался как McDonnell-Douglas MD-95. Однако в 1997 году после слияния компаний проект получил новое имя. Boeing 717 идеально подходил для коротких и средних маршрутов благодаря хорошей аэродинамике и умеренной вместимости, что сделало его популярным среди перевозчиков.

Несмотря на технические достоинства, программа Boeing 717 была свёрнута.

Причины были комплексными:

финансовые трудности у ключевых заказчиков;

перенаправление лизингодателей на более распространённые и выгодные модели — Boeing 737 и Airbus A320;

перенаправление лизингодателей на более распространённые и выгодные модели — Boeing 737 и Airbus A320; изменение структуры рынка, где на коротких маршрутах стали использовать либо более вместительные борта, либо

компактные региональные джеты.

Несмотря на это, такие авиагиганты как Delta Air Lines и Hawaiian Airlines продолжили эксплуатировать Boeing 717, хотя их флот уже давно подошёл к возрастной границе.

Сегодня Boeing 717 постепенно заменяется на современные Airbus A220, отличающиеся лучшей топливной экономичностью и комфортом. Параллельно в Китае продолжается эксплуатация Comac C909 — самолёта, внешне и конструктивно во многом повторяющего MD-80. Однако его будущее под вопросом из-за санкций и ограничений на поставки американских двигателей, что тормозит его развитие.

Возвращение MD-83 в небо — это не только ностальгия, но и расчётливый шаг. Самолёт всё ещё сертифицирован для полётов, имеет надёжную механику, и при должном обслуживании может выполнять рейсы на сравнительно короткие расстояния. В странах с менее строгими экологическими и шумовыми нормами его эксплуатация остаётся рентабельной, особенно на фоне нехватки современных самолётов в сегменте "эконом плюс".

McDonnell-Douglas MD-83, прозванный "Бешеным псом", не сдаёт позиции даже спустя десятилетия после окончания производства. Его появление в российском небе — не просто курьёз, а признак живучести инженерных решений прошлого века, которые до сих пор способны выполнять задачу — доставлять пассажиров из точки А в точку Б.

Уточнения

McDonnell Douglas MD-80 — ближнемагистральный реактивный пассажирский самолёт, разработанный в США в 1970-е годы. Был предназначен для замены устаревшего DC-9.

