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Прохлада в тропиках: как Санья привлекает туристов даже в жаркий сезон

Ночные рынки и яхты: культурный и спортивный сезон в Санье набирает обороты
3:12
Туризм

Летом китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань, превращается в настоящий магнит для туристов со всего мира. Несмотря на тропический климат, город остаётся комфортным и привлекательным благодаря особому природному микроклимату — его называют "секрет прохлады, таящейся в тропиках".

бухта Санья, Хайнань, Китай
Фото: commons.wikimedia by Huangdan2060, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
бухта Санья, Хайнань, Китай

Санья не просто курорт, а динамичный туристический центр, где природные условия, развлекательная инфраструктура и культурные события сливаются в уникальный летний опыт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Хайнань жибао".

Летний сезон в Сане — это пик туристической активности. Путешественников ждут яхтенные прогулки, дайвинг в кристально чистых водах, серфинг на волнах Южно-Китайского моря. Те, кто ищет отдых на суше, выбирают походы в лесные парки, прыжки с парашютом, а также шопинг в популярных беспошлинных зонах.

Удачное географическое расположение города позволяет легко сочетать пляжный отдых с горными прогулками, а постоянный морской бриз делает жару менее ощутимой, создавая приятные условия даже в самые солнечные дни.

С 3 июля в Сане стартовал летний сезон культурного туризма, который продлится до сентября. Местные туроператоры предлагают эксклюзивные маршруты кемпинга на пляжах, а также промоакции и скидки на мероприятия и проживание.

Ночные рынки, световое шоу в аквапарке Atlantis, уличные перформансы и тематические праздники формируют насыщенную культурную повестку, которая делает отдых в Сане не только расслабляющим, но и ярким.

Летом в городе проходят и спортивные мероприятия — от пляжных турниров до городских забегов, что особенно популярно среди молодых туристов и активных семей. Это помогает поддерживать образ Саньи как города здорового образа жизни и привлекательного места для семейного отдыха.

Санья — это не только рай для отдыхающих, но и экономический лидер Хайнаня. В 2024 году валовой региональный продукт города превысил 100 миллиардов юаней, показав рост на 5%. Население в 1 миллион человек активно вовлечено в туристическую индустрию, сферу услуг и строительство современной инфраструктуры.

Санья может похвастаться 260 км береговой линии, 19 живописными бухтами и 40 островами, пригодными для отдыха и экскурсионных программ. Среднегодовая температура воздуха — около 25,4°C, что делает климат приятным круглый год. Все эти факторы способствуют успешному развитию яхтинга, круизного и пляжного туризма, а также семейных направлений отдыха.

Санья — это образ современного курорта, где комфорт и природа гармонично сочетаются с экономикой, культурой и инновациями в туризме. Город по праву считается летней столицей Хайнаня и не собирается уступать свои позиции.

Уточнения

Санья́ — город окружного значения на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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