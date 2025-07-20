Подводная сказка, где всё по-настоящему: Раджа-Ампат как последний заповедник цвета

В Индонезии охраняемый архипелаг Раджа-Ампат поражает подводным биоразнообразием

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мир под поверхностью океана способен удивлять не меньше, чем наземные чудеса. И если вы мечтаете о ярком, почти нереальном подводном приключении — вам в Раджа-Ампат. Этот архипелаг, расположенный в индонезийской части Тихого и Индийского океанов, — настоящая Мекка для дайверов и любителей снорклинга со всего мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пляж на острове Раджа-Ампат, Индонезия

Раджа-Ампат: больше, чем просто красивый остров

Название Раджа-Ампат переводится как "Четыре короля" — и речь идёт о четырёх главных островах архипелага: Ваигео, Мисул, Батанта и Салавати.

Они окружены сотнями крошечных островков и рифов, создающих сложную и яркую экосистему. Под поверхностью — жизнь, о которой вы могли только читать: кораллы, мантовые скаты, дельфины, барракуды, черепахи и морские коньки.

Этот регион — охраняемый морской заповедник. А это значит, что кораллы здесь живые и здоровые, вода — кристально чистая, а биоразнообразие — почти фантастическое.

Где нырять и кого искать

Залив Алюи (Ваигео) — одно из немногих мест, где можно заняться ночным снорклингом. Лунный свет и мелководье создают идеальные условия для наблюдения за морскими коньками, кальмарами и каракатицами.

Мисул — кораллы здесь буквально вспыхивают красками. Именно здесь больше всего шансов встретить скатов-мант, мирно парящих над рифами.

Пролив Дампир — лучший вариант для тех, кто ищет удобства. Сюда проще всего добраться, а заодно увидеть миграцию дельфинов и даже китов.

Как добраться до Раджа-Ампат

Путь не из лёгких, но абсолютно оправданный. Сначала — международный рейс до Джакарты, затем — перелёт до города Соронг в Западном Папуа. Оттуда — паром до островов архипелага.

Если хотите сэкономить нервы, лучше сразу бронируйте тур с местным гидом. Например, через The Oceanic Society или Wilderness Travel. Это не только логистика, но и уверенность в безопасности, языковая поддержка и доступ к лучшим точкам для снорклинга.

Где остановиться

Kri Eco Resort — бунгало на сваях прямо над водой, спа и идеальный доступ к рифам.

Papua Explorers — курорт на юге Ваигео, куда легко добраться катером из Соронга. Отсюда ежедневно отправляются экскурсии к рифам.

И если вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли ехать в такое далёкое место, просто вспомните: Раджа-Ампат — это одно из немногих мест на планете, где подводный мир до сих пор живёт своей яркой и первозданной жизнью.

Уточнения

Раджа-Ампат или Четыре Короля — острова, расположенные недалеко от северо-западной части полуострова Чендравасих острова Новая Гвинея, в индонезийской провинции Западное Папуа. Представляют собой архипелаг, включающий более 1500 небольших островов, рифов и отмелей, окружающих четыре основных острова Мисоол, Салавати, Батанта и Вайгео.

