Быстрый контроль без нервов: что снять, убрать и не брать с собой в отпуск

Праздничный сезон — время, когда тысячи людей устремляются в аэропорты в надежде оказаться под солнечным небом. Но прежде чем вы соберёте чемодан и наденете любимые наушники или модные очки, есть важная вещь, о которой стоит помнить: ваша одежда и аксессуары могут напрямую повлиять на скорость прохождения контроля.
По словам специалиста по путешествиям Пирлин Йео из Jetpac, некоторые привычные вещи могут не только задержать вас, но и вызвать лишний стресс.
"Если вы проходите паспортный контроль в солнцезащитных очках или наушниках, это может привести к ненужным задержкам и стрессу", — поясняет эксперт.
И дело не только в формальностях. Системы распознавания лиц и сотрудники пограничной службы работают по зрительному контакту — глаза должны быть видны. Очки мешают идентификации, а наушники могут помешать вам услышать инструкции.
Пирлин советует:
"Если вы не подготовитесь заранее, сотрудники службы безопасности всё равно попросят вас убрать эти предметы. Так что лучше сделать это до того, как вы окажетесь у стойки контроля", — говорит Пирлин.
Это избавит от лишней нервозности и сократит время прохождения всех этапов.
В аэропорт стоит надевать удобную, практичную одежду. Лучшие варианты — многослойные и "дышащие" ткани. Избегайте тугой, громоздкой или металлизированной одежды — лишние пряжки и кнопки увеличат шанс того, что вас попросят пройти дополнительную проверку.
Удобная обувь и минимум аксессуаров — залог того, что вы пройдёте контроль быстрее и без лишних задержек.
Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
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