Быстрый контроль без нервов: что снять, убрать и не брать с собой в отпуск

Что не стоит надевать в аэропорт — рекомендации по одежде для быстрой проверки

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Праздничный сезон — время, когда тысячи людей устремляются в аэропорты в надежде оказаться под солнечным небом. Но прежде чем вы соберёте чемодан и наденете любимые наушники или модные очки, есть важная вещь, о которой стоит помнить: ваша одежда и аксессуары могут напрямую повлиять на скорость прохождения контроля.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Семейное путешествие

Что лучше не надевать перед паспортным контролем

По словам специалиста по путешествиям Пирлин Йео из Jetpac, некоторые привычные вещи могут не только задержать вас, но и вызвать лишний стресс.

"Если вы проходите паспортный контроль в солнцезащитных очках или наушниках, это может привести к ненужным задержкам и стрессу", — поясняет эксперт.

И дело не только в формальностях. Системы распознавания лиц и сотрудники пограничной службы работают по зрительному контакту — глаза должны быть видны. Очки мешают идентификации, а наушники могут помешать вам услышать инструкции.

Что делать, чтобы не задерживаться

Пирлин советует:

заранее снять наушники и очки до входа в зону контроля;

убрать смартфоны и планшеты, чтобы не отвлекаться;

подготовить документы в цифровом формате для быстрого доступа;

при возможности использовать eSIM для удобства связи.

"Если вы не подготовитесь заранее, сотрудники службы безопасности всё равно попросят вас убрать эти предметы. Так что лучше сделать это до того, как вы окажетесь у стойки контроля", — говорит Пирлин.

Это избавит от лишней нервозности и сократит время прохождения всех этапов.

Что ещё важно при выборе одежды

В аэропорт стоит надевать удобную, практичную одежду. Лучшие варианты — многослойные и "дышащие" ткани. Избегайте тугой, громоздкой или металлизированной одежды — лишние пряжки и кнопки увеличат шанс того, что вас попросят пройти дополнительную проверку.

Удобная обувь и минимум аксессуаров — залог того, что вы пройдёте контроль быстрее и без лишних задержек.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

