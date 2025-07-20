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На Миконосе — пробки из яхт, а в Афинах — отпуск под вопросом: где проходит граница туризма и выживания

Профессор Цартас: отдых — это право, а не роскошь, даже в условиях экономического кризиса
3:15
Туризм

Новое исследование Института исследований розничной торговли (ΙΕΛΚΑ) лишь подтвердило тревожную тенденцию: каждый второй житель Греции этим летом не планирует отпуск. Причина — всё та же: экономические трудности. Даже те, кто всё же отправится отдохнуть, ограничивают расходы, сокращают продолжительность поездки и чаще выбирают дома родственников или друзей.

Озеро Вулиагмени
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeBRAINiac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Вулиагмени

Согласно данным Eurostat и ΕΛΣΤΑΤ, невозможность позволить себе хотя бы одну неделю отдыха вне дома считается показателем материального лишения. Это явление называют "бедностью праздника", и оно затрагивает почти каждого четвёртого работающего грека, а также 46% населения старше 16 лет.

Противостояние "сверхтуризму"

Пока греки отказываются от путешествий, юг Европы страдает от другой крайности — туризма в избытке. На популярных островах, таких как Санторини и Миконос, жители ощущают последствия перегрузки: рост цен, нехватка жилья и инфраструктурный хаос.

В Италии, Португалии и Испании уже прошли акции против "туристического перенасыщения". В Греции протестов нет, но действуют инициативы — например, "Сеть за устойчивые Киклады", борющаяся с неконтролируемой застройкой.

Отпуск как право, а не привилегия

"Поездки и отдых — это не роскошь, а базовое право, и оно должно быть доступно всем", — подчёркивает профессор туризма Харокопиу университета и бывший ректор Эгейского университета Перрис Цартас.

Он объясняет, что статистика не учитывает владельцев дач, которые отдыхают, не тратя деньги на жильё. Так, 52% тех, кто "не едет в отпуск", на деле просто не платит за него — предпочитая дома друзей или деревню.

Новые форматы отдыха

Экономический кризис породил тренды, которые сохраняются:

  • замена отелей на кемпинги или съём через Airbnb
  • "staycation" — отдых дома
  • замена поездок за границу — короткими маршрутами внутри страны

"Поездка становится стратегическим выбором. Я выбираю Грецию, я выбираю то, что могу себе позволить", — отмечает Цартас.

Какой туризм действительно чрезмерный?

По словам эксперта, реальный "сверхтуризм" в Греции наблюдается в ограниченном числе мест. Например, в центре Афин, на Санторини и в отдельных районах Пароса.

"Не нужно использовать термин "сверхтуризм” повсеместно. Это отвлекает от сути", — предостерегает от обобщений профессор.

Куда серьёзнее проблема — неконтролируемая застройка и отсутствие доступного жилья для местных жителей.

Люди всё равно будут путешествовать

Несмотря на финансовые трудности, желание путешествовать не угасает — и даже усиливается. Рост населения, особенно в странах, где раньше не путешествовали, увеличивает глобальное давление на туристическую отрасль.

"Если мы признаём путешествия правом, нужно искать экономические и социальные решения, чтобы греки могли позволить себе отдых чаще", — считает Цартас.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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