Как отпуск может помочь разобраться в себе: простая психология летнего выбора

Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Почему я снова еду к морю?", "Почему хочется только лежать и ничего не делать?" — возможно, эти вопросы не так просты, как кажутся. Наш выбор отпуска может быть не просто прихотью, а отражением более глубоких внутренних процессов.

Фото: unsplash.com by Steven Van Loy is licensed under Free to use under the Unsplash License отдых, отпуск

По мнению специалистов, летние предпочтения — это зеркало наших бессознательных потребностей, скрытых эмоций и стремлений.

Что расскажет о вас ваш выбор?

Каждое лето нам кажется, что мы сами выбираем, где отдохнуть. На самом деле, отпуск выбирает нас. За решением уехать в деревню, остаться в городе или подняться в горы часто скрывается то, что мы не успеваем осознать.

"Цели отдыха не бывают нейтральными. Они выражают то, что мы о себе не всегда понимаем — потребность в восстановлении, побеге или поиске себя".

Море — желание защиты и отпуск без чувства вины

Выбор моря — классика не только потому, что это красиво. Вода символизирует возвращение к истокам, в безопасность, в состояние полного расслабления.

Купание, плавание, звуки волн — всё это будто возвращает нас в утробное спокойствие.

Такой выбор часто говорит:

о стремлении к эмоциональной защите

о желании отпустить контроль

об интуитивной попытке справиться с внутренним напряжением

Горы — стремление к высоте и тишине

Любовь к горам — не только про спорт. Это зов подняться выше, побыть одному, осмыслить происходящее. Восхождение — метафора преодоления и перезагрузки.

Горы часто выбирают те, кто:

ищет автономии

устал от "плоской" рутины

хочет тишины, ясности и свежего взгляда

Деревня и природа — психологическая детоксикация

Сельская местность привлекает тех, кто хочет отключиться. Настоящая, а не символическая. Природа лечит: звуки птиц, тишина, простая еда и отсутствие новостной ленты.

Это:

потребность в перезагрузке

поиск подлинности

способ восстановления

Город — скрытая тревожность и бегство от себя

Некоторые выбирают города — шумные, активные, насыщенные. Часто это способ не оставаться наедине с собой. Здесь помогает внешняя стимуляция: выставки, еда, люди.

Иногда за этим стоит:

стремление контролировать мир вокруг

желание "переварить" эмоции через внешний опыт

внутренняя защита от одиночества

"Ничего не делать" — зрелость или бегство?

И, конечно, есть те, кто просто ничего не хочет. Не экскурсии, не горы, не шум. Только покой. Как говорят итальянцы — il dolce far niente — сладость ничегонеделания. И в этом, возможно, самая зрелая форма отдыха: быть, дышать, отпускать.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.

