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Символ эпохи Виктории станет зданием будущего: Лондон готовится к историческим переменам

Пальмовый дом в Кью закроется на реставрацию в 2027 году — проект оценили в £50 млн
2:26
Туризм

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей викторианской эпохи — Пальмовый дом в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне — готовится к серьёзному преображению.

Лондон, сад Кью, реставрация
Фото: commons.wikimedia.org by Chatsam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лондон, сад Кью, реставрация

С 2027 года оранжерея будет закрыта на реставрацию, которая продлится до четырёх лет. Проект стоимостью £50 млн не только обновит внешний облик здания, но и сделает его экологически нейтральным.

Почему это важно

Пальмовый дом, построенный в 1840-х годах, — не просто историческое здание, а настоящий символ ботанической коллекции Британской империи. Здесь хранятся редкие и исчезающие тропические виды со всего мира.

Однако теплицы I и II классов уже давно требуют серьёзного ремонта — стеклянные панели повреждены, а системы отопления и электроснабжения неэффективны.

Что произойдёт во время реконструкции

  • Заменят 16 000 стеклянных панелей
  • Модернизируют все инженерные системы с акцентом на устойчивое развитие
  • Около 1300 растений временно переместят в другие части сада
  • Все работы направлены на достижение нулевого уровня выбросов

"Мы превращаем любимые всеми в Кью знаковые здания Пальм-Хаус и Уотерли-Хаус в первые в своём роде здания с нулевым уровнем выбросов, но времени остаётся всё меньше", — подчёркивается на официальном сайте Королевского ботанического сада Кью

Проект курирует команда ведущих специалистов и инженеров, использующих новейшие технологии, чтобы сохранить здание на долгие десятилетия.

Что будет с растениями

К реконструкции начали готовиться заранее. Многие растения уже пересажены, а с особо ценными экземплярами проведены черенкования.

После завершения всех работ они вернутся в обновлённую оранжерею. Это важно не только для коллекции, но и для сохранения биоразнообразия — многие виды невозможно увидеть нигде больше.

Есть ещё немного времени

Несмотря на предстоящую масштабную реконструкцию, Пальмовый дом и Дом водяных лилий пока ещё открыты для публики.

У посетителей остаётся шанс увидеть здание в его текущем виде до начала работ. Окончательное открытие после обновления запланировано на 2030 год.

Уточнения

Короле́вские ботани́ческие сады́ Кью (англ. Royal Botanic Gardens, Kew), или Сады Кью (англ. Kew Gardens), — комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 132 гектара в юго-западной части Лондона между Ричмондом и Кью, исторический парковый ландшафт XVIII—XX веков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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