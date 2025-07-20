Символ эпохи Виктории станет зданием будущего: Лондон готовится к историческим переменам

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей викторианской эпохи — Пальмовый дом в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне — готовится к серьёзному преображению.
С 2027 года оранжерея будет закрыта на реставрацию, которая продлится до четырёх лет. Проект стоимостью £50 млн не только обновит внешний облик здания, но и сделает его экологически нейтральным.
Пальмовый дом, построенный в 1840-х годах, — не просто историческое здание, а настоящий символ ботанической коллекции Британской империи. Здесь хранятся редкие и исчезающие тропические виды со всего мира.
Однако теплицы I и II классов уже давно требуют серьёзного ремонта — стеклянные панели повреждены, а системы отопления и электроснабжения неэффективны.
"Мы превращаем любимые всеми в Кью знаковые здания Пальм-Хаус и Уотерли-Хаус в первые в своём роде здания с нулевым уровнем выбросов, но времени остаётся всё меньше", — подчёркивается на официальном сайте Королевского ботанического сада Кью
Проект курирует команда ведущих специалистов и инженеров, использующих новейшие технологии, чтобы сохранить здание на долгие десятилетия.
К реконструкции начали готовиться заранее. Многие растения уже пересажены, а с особо ценными экземплярами проведены черенкования.
После завершения всех работ они вернутся в обновлённую оранжерею. Это важно не только для коллекции, но и для сохранения биоразнообразия — многие виды невозможно увидеть нигде больше.
Несмотря на предстоящую масштабную реконструкцию, Пальмовый дом и Дом водяных лилий пока ещё открыты для публики.
У посетителей остаётся шанс увидеть здание в его текущем виде до начала работ. Окончательное открытие после обновления запланировано на 2030 год.
Короле́вские ботани́ческие сады́ Кью (англ. Royal Botanic Gardens, Kew), или Сады Кью (англ. Kew Gardens), — комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 132 гектара в юго-западной части Лондона между Ричмондом и Кью, исторический парковый ландшафт XVIII—XX веков.
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