Отпуск без кредита: 6 приёмов, которые реально экономят деньги в поездке

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Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
2:53
Туризм

Летний отдых для многих стал роскошью. Цены на перелёты, аренду жилья и даже простое питание растут с каждым годом, особенно в популярных туристических странах вроде Греции. И не только греки, но и многие европейцы вынуждены пересматривать свои отпускные планы. Однако даже в условиях высоких цен можно организовать отпуск, не разорившись.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Вот 6 советов от туристических экспертов, как не потратить лишнего и при этом отдохнуть достойно.

1. Планируйте заранее — особенно, если едете в июле или августе

Летние месяцы — пик туристического сезона. В этот период цены на жильё, перелёты и экскурсии резко растут.

Если вы точно знаете, что поедете в июле, августе, на Рождество или Пасху — бронируйте как можно раньше. Это особенно важно для тех, кто ограничен по времени из-за работы или семьи.

2. Летайте в середине недели и утром

Билеты на перелёты по выходным дороже — спрос выше. Самые выгодные цены чаще всего — на рейсы в будние дни и ранним утром.

Не всем приятно вставать в 3 ночи, чтобы успеть к рейсу в 6 утра, но экономия стоит того.

3. Ловите предложения в последний момент

Если у вас есть гибкость по датам — следите за "горящими" турами. Туроператоры часто снижают цены на номера, которые не удалось продать. Также можно рассмотреть обмен домами — вы живёте у кого-то за границей, а он — у вас.

Но будьте осторожны: пользуйтесь только проверенными платформами и избегайте сомнительных объявлений в соцсетях. Сделайте обратный поиск изображений, чтобы не попасть на фейковые фото.

4. Оплачивайте в местной валюте

Если вы едете за пределы еврозоны, не меняйте деньги в аэропорту — это самое дорогое место для обмена.

Лучше — заранее или по частям. При оплате картой всегда выбирайте оплату в валюте страны — так курс будет выгоднее.

5. Следите за багажом

Сэкономить можно ещё до вылета. Распечатайте посадочный талон заранее: за это в аэропорту часто берут деньги.

Убедитесь, что ваш чемодан вписывается в нормы по весу и размеру — иначе доплата будет чувствительной. Туристы советуют сохранить на телефоне официальные требования авиакомпании — это поможет при споре.

6. Покупайте мелочи заранее

Солнцезащитные кремы, еда и напитки в аэропорту стоят дорого. Можно заранее заказать уходовую косметику в интернет-магазине с выдачей в дьюти-фри после досмотра.

А ещё возьмите с собой бутылку воды и лёгкий перекус — особенно если летите с детьми.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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