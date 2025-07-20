Самая богатая страна Европы — и самый бесплатный транспорт в мире

Путешествовать — дорого, особенно когда в дело вступает семейный бюджет и расходы на транспорт. Но есть одна страна, где поездки на автобусе, поезде или трамвае стоят ровно… ничего. И это не акция — а постоянная государственная инициатива.
Речь идёт о Люксембурге — одной из самых богатых стран мира. Средняя зарплата здесь достигает 75 919 евро в год, и при этом всё население — включая туристов — может пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.
С 2020 года Люксембург стал первой страной в мире, где вся система городского и междугороднего транспорта стала бесплатной. Это часть стратегии по снижению выбросов CO₂ и снижению нагрузки на дороги. Ведь Люксембург одновременно — один из мировых лидеров по числу автомобилей на душу населения: 681 автомобиль на 1000 человек.
Если вы приезжаете в Люксембург из соседней Германии, Франции или Бельгии, вам придётся заплатить только за часть пути на территории этих стран. Внутри страны — всё снова бесплатно.
Во-первых, это реальный способ сэкономить. Во-вторых, это удобный способ исследовать страну. Можно:
Люксембург, несмотря на скромные размеры, умеет удивлять. И делает это элегантно — с билетами, которых не существует.
Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг (люкс. Groussherzogtum Lëtzebuerg,) — государство (великое герцогство) в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге, с Германией на востоке. Не имеет выхода к морю. Столица — Люксембург. Официальные языки — люксембургский, французский и немецкий.
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