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Самая богатая страна Европы — и самый бесплатный транспорт в мире

Туристы в Люксембурге могут бесплатно ездить на транспорте и брать в поезда велосипеды
2:03
Туризм

Путешествовать — дорого, особенно когда в дело вступает семейный бюджет и расходы на транспорт. Но есть одна страна, где поездки на автобусе, поезде или трамвае стоят ровно… ничего. И это не акция — а постоянная государственная инициатива.

Европа, Люксембург
Фото: flickr.com by Herbert Frank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Европа, Люксембург

Страна, где бесплатно — значит бесплатно

Речь идёт о Люксембурге — одной из самых богатых стран мира. Средняя зарплата здесь достигает 75 919 евро в год, и при этом всё население — включая туристов — может пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.

С 2020 года Люксембург стал первой страной в мире, где вся система городского и междугороднего транспорта стала бесплатной. Это часть стратегии по снижению выбросов CO₂ и снижению нагрузки на дороги. Ведь Люксембург одновременно — один из мировых лидеров по числу автомобилей на душу населения: 681 автомобиль на 1000 человек.

Что и как работает

  • Автобусы, трамваи и поезда — бесплатны для всех, без исключения.
  • Ночные маршруты по выходным — тоже обойдутся в ноль евро.
  • Велосипед с собой? Смело берите его в поезд — тоже бесплатно.

Но есть один нюанс

Если вы приезжаете в Люксембург из соседней Германии, Франции или Бельгии, вам придётся заплатить только за часть пути на территории этих стран. Внутри страны — всё снова бесплатно.

Зачем туристу это знать?

Во-первых, это реальный способ сэкономить. Во-вторых, это удобный способ исследовать страну. Можно:

  • прогуляться по живописной Chemin de la Corniche с видом на Старый город,
  • уехать на поезде в винодельческие районы,
  • или отправиться на север, в природный уголок Малой Швейцарии.

Люксембург, несмотря на скромные размеры, умеет удивлять. И делает это элегантно — с билетами, которых не существует.

Уточнения

Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг (люкс. Groussherzogtum Lëtzebuerg,) — государство (великое герцогство) в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге, с Германией на востоке. Не имеет выхода к морю. Столица — Люксембург. Официальные языки — люксембургский, французский и немецкий. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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