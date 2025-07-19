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До евро — год, а цены уже рвутся вверх: что происходит с жильём в Болгарии

Спрос на двухкомнатные квартиры в Болгарии вырос до 50% — Полина Ирина о причинах роста
2:48
Туризм

Болгария готовится к вступлению в еврозону, и это уже заметно на рынке недвижимости. Более 20 лет сделки здесь вели в евро, хотя официальной валютой остаётся лев. Покупатели и продавцы давно привыкли к расчётам в европейской валюте, а ипотечные кредиты в левах нередко выбирают из-за более выгодных условий.

недвижимость, Болгария
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
недвижимость, Болгария

Спрос растёт — и вместе с ним цены

С начала 2025 года активизировался интерес к двухкомнатным квартирам. Вероятно, это связано с желанием выгодно вложить сбережения.

"Может быть, с 30 до 50% выросли запросы, и люди как будто спешат заключить сделки, а также владельцы недвижимости в Латвии, предлагая их на рынке, может быть, до их вступления в еврозону", — предполагает эксперт по недвижимости Полина Иринина.

Особенно высок интерес со стороны тех, кто ищет жильё впервые. Этому способствует и сохраняющаяся низкая процентная ставка по кредитам.

Всё это подталкивает рынок вверх: с начала года спрос вырос примерно на 30%, а цены — на 18% в первом квартале по сравнению с прошлым годом.

Что изменится после принятия евро

Продажи станут ещё проще — договор, расчёт и валюта наконец совпадут. Уже сегодня большинство сделок проводится в евро, даже если расчёты возможны в обеих валютах:

"В следующем году, возможно, у нас будет возможность платить в валюте, в которой заключают договоры, и в настоящее время большая часть сделок оплачивается в евро и введении в евро", — пояснил эксперт по недвижимости Дима Большаков.

Сейчас сделки оформляются по выбору сторон — в евро или левах. Но после официального перехода к единой валюте ситуация упростится.

Будет ли рост продолжаться?

По словам, влияние темы еврозоны уже частично отыграно:

"Я считаю, что эта тема уже исчерпала себя в плане цен… С завершением этого процесса и принятием нас в еврозону цены немного успокоятся. Я не говорю, что перестанут расти, но это будет более медленными темпами, чем в этом году", — говорит председатель Национальной ассоциации "Недвижимость" Александра Бочева.

Он также отмечает, что только около 3% населения ежегодно покупает или продаёт недвижимость. Сделок в год регистрируется от 200 до 250 тысяч — при населении страны в 6,7 миллиона.

Тем не менее до конца года и, возможно, сразу после вступления Болгарии в еврозону 1 января 2026 года, рынок будет оставаться активным.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България,) — государство в Юго-Восточной Европе. В Европейском союзе занимает 11-е и 16-е места по территории и численности населения, соответственно. Столица — София. Денежная единица — болгарский лев. Государственный язык — болгарский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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