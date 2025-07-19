Швеция прячет рай за три часа пути: место, о котором молчат путеводители

Готланд признан ЮНЕСКО и остаётся самым популярным летним направлением в Швеции

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шведский остров Готланд — это не просто сказочное место с мощёными улицами и средневековой архитектурой. Это летняя любовь шведов, где каждый найдёт что-то для себя: дикие пляжи, фермы с органической кухней, уютные отели, шумные вечеринки и невероятная атмосфера исторического наследия.

Фото: Wikimedia Commons by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Швеция, острова, Готланд

Как добраться и где остановиться

Доехать до острова проще простого: сначала час пути на юг от Стокгольма до порта Нюнесхамн, затем — паром до Висбю (3 часа). Билеты продаются на сайте Destination Gotland. Или выберите авиарейс от SAS — они летают круглый год.

Жить можно по-разному: от отелей в центре столицы до пляжных хижин или уютных загородных домиков. А в июле, особенно во время Stockholmsveckan, Висбю превращается в эпицентр молодёжных вечеринок с клубами вроде Kallis и Gutekällaren. Хотите тишины? Держитесь подальше от столицы и отправляйтесь вглубь острова.

Висбю — город, где история на каждом шагу

Столица острова признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город окружён крепостной стеной длиной 2 мили, а узкие улочки будто переносят в Средневековье. Фанаты Пеппи Длинныйчулок смогут пройтись по местам съёмок культового сериала.

Кофейная пауза с булочкой (шведская фика) ждёт вас в St. Hans, а винный сад Vinäger порадует атмосферой и кухней. Хотите пикник? Забегите в Gotland Smash и отправляйтесь в парк Альмедален. Для подарков — магазин Idyllien, вся выручка которого идёт на помощь семьям с тяжело больными детьми.

Особое место — отель St. Clemens. Он состоит из пяти исторических зданий, работает на геотермальной энергии и предлагает ночлег в старинном винном погребе с сауной.

Природа, как произведение искусства

В 15 минутах от Висбю вас ждёт Krusmyntagården — органический ресторан, сады, лавки и терраса с видом на море. А на ферме Lilla Bjers всё - от салатов до улиток — выращено и приготовлено с заботой об экологии.

Любителям необычного стоит отправиться к раукам — каменным столбам ледникового периода, которые встречаются по всему острову. Особенно красивы их скопления в Сент-Улофсхольме и Асундене.

Для пляжного отдыха — Бьёркуме с сосновыми лесами и скалами или Бьёрхага, идеальное место для семьи с бунгало и кемпингом у самого моря.

Уточнения

Го́тланд (швед. , гутн. Gutland, др.-рус. Готский берег) — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море. Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну.



Ви́сбю (швед. Visby) — главный город шведского острова Готланд, административный центр лена Готланд. Наиболее сохранившийся в Скандинавии средневековый город, туристический центр, памятник Всемирного наследия.

