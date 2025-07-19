Не Италия и не Франция: какая страна неожиданно стала гастрономическим лидером

Япония вышла на второе место в мире по числу ресторанов со звёздами Мишлен

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаете о гастрономическом путешествии с ноткой роскоши? Тогда вам стоит обратить внимание на страну, которая заняла второе место в мире по количеству ресторанов, удостоенных звёзд Мишлен. Нет, это не Италия и не Испания — это Япония. И она удивит вас не только традиционной кухней, но и многообразием гастрономических направлений: от французской до китайской.

Фото: flickr.com by Larry Koester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Токио, гастротуризм

Токио: столица мишленовских открытий

Токио — настоящее царство высокой кухни. В городе 169 ресторанов, отмеченных звёздами Мишлен, и 12 из них — с высшей наградой в три звезды. Здесь не нужно выбирать между суши и французской кухней — можно насладиться и тем, и другим на высочайшем уровне.

Harutaka — единственный суши-ресторан с тремя звёздами в стране. Его владелец, шеф Такахаси Харутака из Хоккайдо, предлагает омакасе-меню: никакого выбора — вы просто доверяете ужин шефу и наслаждаетесь. Стоимость — около 55 000 иен (примерно 30.000 рублей).

А если захотите сменить японскую кухню на европейскую — загляните в Joël Robuchon. Французские кулинарные техники и местные продукты сливаются в меню от 172 до 380 долларов.

Киото и Осака: продолжение гастроприключения

Киото — город, где старина сочетается с гастрономическим шиком. Здесь 93 ресторана со звёздами Мишлен, из них пять — с тремя звёздами. Mizai славится щедрыми порциями сашими и уникальными церемониями маття. А в Cenci японские и итальянские ингредиенты превращаются в нечто совершенно особенное.

До Осаки от Токио — рукой подать. Этот город называют "кухней Японии" не просто так. В Kashiwaya Osaka Senriyama с тремя звёздами и "Зелёной звездой" Мишлен вас ждёт идеальное воплощение японского гостеприимства.

Здесь каждая деталь — произведение искусства. А если захотите чего-то нового — попробуйте баскскую кухню в Alarde. Здесь готовят на открытом огне, создавая настоящую симфонию ароматов.

Уточнения

"Кра́сный гид "Мишле́н"" (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Первый гид был выпущен в 1900 году Андре Мишленом, одним из основателей компании Michelin.



То́кио (яп. 東京, "Восточная столица") — столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира.

