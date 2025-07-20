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Почему Uber не выдержал локального рынка — неожиданные причины ухода

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1:45
Туризм

На днях Uber объявила о полном и окончательном уходе с рынка одной из стран — это решение шокировало как пассажиров, так и водителей. Платформа перестанет обслуживать пользователей, а приложение будет полностью отключено в этой локации.

Запрет убера
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Запрет убера

Что стало триггером

  • Аggressive ценовая борьба и мощные местные конкуренты. Uber долго влачила анти-поддержку в виде щедрых скидок и бонусов, пытаясь забрать долю рынка — это привело к потерям.
  • Жёсткие регуляции. Нормы и требования к иностранным перевозчикам оказались настолько строгими, что конкурировать стало экономически невыгодно.
  • Давление "традиционных" служб такси и профсоюзов, которые активно лоббировали законы в свою пользу.

Последствия для водителей и пассажиров

  • Пассажиры лишились привычного и удобного сервиса — многим придётся переподстраиваться, искать альтернативы.
  • Водители потеряли стабильный источник дохода и вынуждены переходить на другие платформы или искать новую работу.

Как Uber поступала раньше

Уже неоднократно компания сталкивалась с подобным сценарием. В 2016 году Uber ушла из Китая, продав бизнес Didi Chuxing и сохранила за собой долю участия. Это помогло сократить убытки и перераспределить ресурсы на более перспективные рынки.

Вывод — ключевая мысль

Уход Uber показывает, что даже глобальные компании не способны выигрывать в условиях «местных правил + агрессивной конкуренции». Их стратегия — уход там, где эффективность сомнительна, чтобы сконцентрировать силы на новых технологиях и рынках с предсказуемой прибылью.

Уточнения

Uber Technologies Inc. ; Uber (Убер) — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

Беспило́тный автомоби́ль (также беспилотник, робомоби́ль, самоуправляемый автомобиль, автономный автомобиль, автомобиль с автопилотом, умный автомобиль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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