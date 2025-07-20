Почему Uber не выдержал локального рынка — неожиданные причины ухода

На днях Uber объявила о полном и окончательном уходе с рынка одной из стран — это решение шокировало как пассажиров, так и водителей. Платформа перестанет обслуживать пользователей, а приложение будет полностью отключено в этой локации.
Уже неоднократно компания сталкивалась с подобным сценарием. В 2016 году Uber ушла из Китая, продав бизнес Didi Chuxing и сохранила за собой долю участия. Это помогло сократить убытки и перераспределить ресурсы на более перспективные рынки.
Уход Uber показывает, что даже глобальные компании не способны выигрывать в условиях «местных правил + агрессивной конкуренции». Их стратегия — уход там, где эффективность сомнительна, чтобы сконцентрировать силы на новых технологиях и рынках с предсказуемой прибылью.
Uber Technologies Inc. ; Uber (Убер) — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.
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