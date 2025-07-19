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Ущелье, где время застыло: как добраться до самого тихого места в Уэльсе и не потеряться в горах

Кембрийские горы: как добраться до долины Элан в Уэльсе и где остановиться
2:59
Туризм

Когда речь заходит об Уэльсе, большинство туристов сразу думают о его южных пляжах, живописных маршрутах вдоль побережья и величественных вершинах национального парка Эрири. Но если вы хотите побыть наедине с природой вдали от толп — отправляйтесь в долину Элан, затерянную в Кембрийских горах Среднего Уэльса.

путешествия, Уэльс, плотины
Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
путешествия, Уэльс, плотины

Где тишина и красота соединяются

Долина Элан занимает 70 квадратных миль — это примерно 1 % всей территории Уэльса. Здесь находятся пять построенных плотин и одна недостроенная.

Эти гигантские сооружения питают водой Бирмингем, но купаться и заниматься водными видами спорта в водохранилищах запрещено. Зато для прогулок здесь настоящий рай: более 80 миль маршрутов по холмам, долинам и вокруг озёр.

Лучшее время для визита — поздняя зима и начало весны, особенно после обильных дождей. Именно тогда водохранилища полны, а плотины превращаются в водопады. Летом же они часто бывают сухими.

Что стоит увидеть

Главная достопримечательность долины — её плотины. Самая масштабная из них — Клаэрвен, завершённая в 1952 году. Это единственная готовая плотина на одноимённой реке, другая — Дол-и-Минах — так и осталась незавершённой. Остальные плотины расположены вдоль реки Элан:

  • Крейг-Гох — самая высокая и, пожалуй, самая фотогеничная. Не пропустите вид с её западного берега.
  • Кабан-Кох — самая низкая, ближе всего к туристическому центру.
  • Гаррег-Дду — соединяет долины Элан и Клаэрвен живописным мостом и украшена башней Фоэл.
  • Pen y Garreg — единственная плотина, в которую можно попасть внутрь. Экскурсии стоит бронировать заранее. Один из путешественников советует захватить удобную обувь и фонарик.

Чем ещё заняться

Если вы любите активный отдых, вам здесь понравится. В долине есть:

  • 9-мильная тропа Elan Valley Trail
  • 8 велосипедных маршрутов (велосипеды можно арендовать в туристическом центре)
  • Международный парк тёмного неба — для наблюдения за звёздами

Как добраться и где остановиться

Без машины — никуда. Дороги в районе плотин узкие, возможны объезды. Парковки бесплатные, кроме туристического центра (3 фунта в день).

Ближайшая станция — Лландриндод-Уэллс, откуда 25 минут на такси.

Размещение на любой вкус:

  • Elan Valley Trust — шесть коттеджей для 4–6 человек
  • Elan Valley Hotel — уютный бутик-отель рядом с центром
  • Elan Oaks — бюджетный кемпинг прямо напротив

Если планируете продолжить путешествие, загляните в другие чудеса Уэльса. Но начните с этой долины — и вы не пожалеете.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru, англ. Wales, в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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