Ущелье, где время застыло: как добраться до самого тихого места в Уэльсе и не потеряться в горах

Когда речь заходит об Уэльсе, большинство туристов сразу думают о его южных пляжах, живописных маршрутах вдоль побережья и величественных вершинах национального парка Эрири. Но если вы хотите побыть наедине с природой вдали от толп — отправляйтесь в долину Элан, затерянную в Кембрийских горах Среднего Уэльса.
Долина Элан занимает 70 квадратных миль — это примерно 1 % всей территории Уэльса. Здесь находятся пять построенных плотин и одна недостроенная.
Эти гигантские сооружения питают водой Бирмингем, но купаться и заниматься водными видами спорта в водохранилищах запрещено. Зато для прогулок здесь настоящий рай: более 80 миль маршрутов по холмам, долинам и вокруг озёр.
Лучшее время для визита — поздняя зима и начало весны, особенно после обильных дождей. Именно тогда водохранилища полны, а плотины превращаются в водопады. Летом же они часто бывают сухими.
Главная достопримечательность долины — её плотины. Самая масштабная из них — Клаэрвен, завершённая в 1952 году. Это единственная готовая плотина на одноимённой реке, другая — Дол-и-Минах — так и осталась незавершённой. Остальные плотины расположены вдоль реки Элан:
Если вы любите активный отдых, вам здесь понравится. В долине есть:
Без машины — никуда. Дороги в районе плотин узкие, возможны объезды. Парковки бесплатные, кроме туристического центра (3 фунта в день).
Ближайшая станция — Лландриндод-Уэллс, откуда 25 минут на такси.
Размещение на любой вкус:
Если планируете продолжить путешествие, загляните в другие чудеса Уэльса. Но начните с этой долины — и вы не пожалеете.
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