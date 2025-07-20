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Сердце и лёгкие отеля: почему прачечная требует особого внимания

Почему инвесторы забывают о главном: секрет успеха гостиницы в её прачечной
1:54
Туризм

Прачечная — это тот незаметный, но жизненно важный элемент, который часто остаётся вне поля зрения владельцев гостиничного бизнеса. Как отметил Абдулла Чиль, эксперт в области промышленных прачечных в Турции, многие инвесторы пренебрегают этим аспектом, что может привести к серьёзным последствиям для всего отеля.

Прачечная
Фото: commons.wikimedia.org by Tripalina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прачечная

По его словам, прачечная — это сердце и лёгкие гостиницы, обеспечивающие чистоту и комфорт, которые гости ощущают с момента их прихода. Белоснежные простыни и мягкие полотенца — это не просто детали, а важные составляющие общего впечатления от пребывания. Если работа прачечной нарушена, это может негативно сказаться на репутации отеля и удовлетворённости клиентов.

К сожалению, многие владельцы сосредотачиваются на более заметных аспектах, таких как стильный вестибюль или ресторан с высокой оценкой, забывая о том, что именно чистота белья и униформы персонала играет ключевую роль в создании положительного имиджа. Экономия на прачечных приводит к проблемам с оборудованием и недостатку пространства, что в свою очередь усложняет работу сотрудников.

Некоторые отели даже полностью передают услуги стирки сторонним компаниям, что создаёт дополнительные риски. Отсутствие контроля за качеством и стандартами может привести к тому, что текстиль быстро теряет свой вид, а в экстренных ситуациях отель оказывается не готовым к быстрой реакции.

Таким образом, важно помнить, что прачечная — это не просто вспомогательное подразделение, а основа, на которой строится успешный гостиничный бизнес. Инвесторы должны уделять этому аспекту должное внимание, чтобы обеспечить своим гостям высокий уровень сервиса и сохранить репутацию отеля. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Пра́чечная — предприятие бытового обслуживания, производящее стирку и последующую обработку белья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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