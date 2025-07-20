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Почему Франция, в отличие от соседей, избежала волны антитуристических протестов?

Раскрыты причины, почему во Франции местные жители не бунтуют против туристов
Туризм

Франция, как одна из самых популярных туристических стран, смогла избежать массовых протестов против туризма, в отличие от таких стран, как Испания, Италия и Греция. Исследования и мнения экспертов показывают несколько причин, объясняющих эту ситуацию.

Эйфелева башня
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эйфелева башня

Первая версия заключается в том, что французы просто привыкли к большому количеству туристов. Исторически сложилось так, что Париж, как главный туристический центр, принимает гостей с давних времён, начиная с международных ярмарок 19 века и Всемирной выставки 1889 года. Это создало в обществе определённый уровень терпимости к туристам, что, по мнению специалистов, способствует более спокойному восприятию потока посетителей.

Вторая версия касается распределения туристического потока. Хотя Париж действительно испытывает давление со стороны туристов, нагрузка на город более равномерная в течение года. В отличие от Испании, где основной поток туристов сосредоточен в летние месяцы и в нескольких популярных регионах, во Франции туристы более разнообразно распределяются по различным достопримечательностям и сезонам. Это позволяет избежать резких всплесков недовольства со стороны местных жителей.

Третья версия связана с экономическими аспектами. Хотя туризм вносит значительный вклад в экономику Франции, его доля в ВВП составляет лишь 8-9%, в то время как для некоторых стран, таких как Испания и Греция, туризм является основным источником дохода, что создаёт зависимость и напряжённость между местными жителями и туристами. Во Франции же экономика более диверсифицирована, что снижает уровень стресса в обществе.

Наконец, стоит отметить, что протесты против туризма все же имеют место, хотя и в меньших масштабах. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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