Почему Франция, в отличие от соседей, избежала волны антитуристических протестов?

Франция, как одна из самых популярных туристических стран, смогла избежать массовых протестов против туризма, в отличие от таких стран, как Испания, Италия и Греция. Исследования и мнения экспертов показывают несколько причин, объясняющих эту ситуацию.
Первая версия заключается в том, что французы просто привыкли к большому количеству туристов. Исторически сложилось так, что Париж, как главный туристический центр, принимает гостей с давних времён, начиная с международных ярмарок 19 века и Всемирной выставки 1889 года. Это создало в обществе определённый уровень терпимости к туристам, что, по мнению специалистов, способствует более спокойному восприятию потока посетителей.
Вторая версия касается распределения туристического потока. Хотя Париж действительно испытывает давление со стороны туристов, нагрузка на город более равномерная в течение года. В отличие от Испании, где основной поток туристов сосредоточен в летние месяцы и в нескольких популярных регионах, во Франции туристы более разнообразно распределяются по различным достопримечательностям и сезонам. Это позволяет избежать резких всплесков недовольства со стороны местных жителей.
Третья версия связана с экономическими аспектами. Хотя туризм вносит значительный вклад в экономику Франции, его доля в ВВП составляет лишь 8-9%, в то время как для некоторых стран, таких как Испания и Греция, туризм является основным источником дохода, что создаёт зависимость и напряжённость между местными жителями и туристами. Во Франции же экономика более диверсифицирована, что снижает уровень стресса в обществе.
Наконец, стоит отметить, что протесты против туризма все же имеют место, хотя и в меньших масштабах. Об этом сообщает "Турпром".
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