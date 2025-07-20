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Телефон в запретной зоне: как пассажир задержал рейс Azur Air на три часа

Три часа ожидания из-за гаджета: пассажир Azur Air стал причиной задержки рейса
1:29
Туризм

Пассажир рейса российской авиакомпании Azur Air, следовавшего из вьетнамского Камрани в Иркутск, стал виновником серьёзной задержки вылета, которая продлилась более трёх часов. Причиной стала неосторожность путешественника, который умудрился засунуть свой мобильный телефон в зазор между декоративными панелями салона самолёта.

Самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт

Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", инцидент произошёл в четверг, 17 июля. По одной из версий, пассажир якобы случайно уронил свой гаджет. Однако представители авиакомпании считают, что подобное стечение обстоятельств маловероятно. По их мнению, скорее всего, пассажир намеренно проверял, пролезет ли его устройство в узкое пространство между панелями.

Самостоятельно извлечь телефон мужчине не удалось. Экипаж принял решение отложить вылет из-за потенциальной опасности возгорания литий-ионного аккумулятора в условиях полёта. Для решения проблемы на борт были вызваны инженеры, которым удалось получить доступ к межпанельному пространству через багажный отсек.

В настоящее время авиакомпания рассматривает возможность взыскания с виновника инцидента всех расходов, связанных с задержкой рейса. Кроме того, пассажиру может быть предъявлен счёт за прохладительные напитки, которые выдавались остальным пассажирам во время ожидания вылета.

Уточнения

Камра́нь (Кам-Рань, вьет. Cam Ranh) — город в провинции Кханьхоа, имеет статус города провинциального подчинения (вьет. thành phố trực thuộc tỉnh).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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