Телефон в запретной зоне: как пассажир задержал рейс Azur Air на три часа

Три часа ожидания из-за гаджета: пассажир Azur Air стал причиной задержки рейса

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир рейса российской авиакомпании Azur Air, следовавшего из вьетнамского Камрани в Иркутск, стал виновником серьёзной задержки вылета, которая продлилась более трёх часов. Причиной стала неосторожность путешественника, который умудрился засунуть свой мобильный телефон в зазор между декоративными панелями салона самолёта.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт

Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", инцидент произошёл в четверг, 17 июля. По одной из версий, пассажир якобы случайно уронил свой гаджет. Однако представители авиакомпании считают, что подобное стечение обстоятельств маловероятно. По их мнению, скорее всего, пассажир намеренно проверял, пролезет ли его устройство в узкое пространство между панелями.

Самостоятельно извлечь телефон мужчине не удалось. Экипаж принял решение отложить вылет из-за потенциальной опасности возгорания литий-ионного аккумулятора в условиях полёта. Для решения проблемы на борт были вызваны инженеры, которым удалось получить доступ к межпанельному пространству через багажный отсек.

В настоящее время авиакомпания рассматривает возможность взыскания с виновника инцидента всех расходов, связанных с задержкой рейса. Кроме того, пассажиру может быть предъявлен счёт за прохладительные напитки, которые выдавались остальным пассажирам во время ожидания вылета.

Уточнения

Камра́нь (Кам-Рань, вьет. Cam Ranh) — город в провинции Кханьхоа, имеет статус города провинциального подчинения (вьет. thành phố trực thuộc tỉnh).

