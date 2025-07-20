Визы стали проще, сакура ближе: россияне массово устремились в Японию

Бум туризма в Японию: россияне едут любоваться сакурой

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Апрель — идеальное время для посещения Японии, чтобы насладиться завораживающим зрелищем цветения сакуры. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Фото: web.archive.org by Hiroaki Kaneko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сакура

По словам эксперта, упрощение визового режима для российских граждан, вступившее в силу с января 2025 года, уже привело к заметному росту туристического потока в Страну восходящего солнца. Данные Японской национальной туристической организации (JNTO) подтверждают эту тенденцию: с января по июнь 2025 года число российских туристов увеличилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Упрощение визового режима — это прямой стимул для увеличения поездок. Хотя абсолютные цифры пока не столь велики — с семи тысяч в месяц в прошлом году до 12—14 тысяч в этом, — всё же виден явный рост. По словам Курносова, значительную часть туристов составляют жители Дальнего Востока, для которых поездка в Японию наиболее доступна.

Он также добавил, что стоимость поездки в Японию может сильно варьироваться, поскольку специальные туры отсутствуют и расчёты производятся индивидуально для самостоятельных путешественников. Логистика также представляет собой определённую сложность, так как большинство рейсов из России в Японию осуществляется через Китай.

Тем не менее весенний период, особенно апрель, остаётся наиболее привлекательным для тех, кто мечтает увидеть Японию в период цветения сакуры. Это время года предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу японской весны и насладиться её природной красотой.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

