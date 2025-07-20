Необычный тур в КНДР: российские туристы рассказали о поездке в Вонсан

Первые российские туристы в Вонсане: впечатления и неожиданности

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первые российские путешественники, посетившие северокорейский курорт Вонсан-Кальма, поделились своими впечатлениями от поездки, о чём сообщает РБК. Этот тур совпал по времени с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова.

Фото: web.archive.org by stngiam, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вонсан

Для группы из 13 туристов отдых на побережье едва не был омрачён непредвиденными обстоятельствами. На второй день пребывания в Пхеньяне им сообщили об отмене вылета в Вонсан и замене его другими экскурсиями. Однако вскоре выяснилось, что для россиян организуют специальный поезд до курорта. Туристы были приятно удивлены таким решением, отметив, что для их группы предоставили отдельный состав.

"Это просто невероятно! Поезд был новый, очень удобный, с кондиционерами", — поделились они своими эмоциями.

Путешествие на поезде пришлось по душе россиянам, так как оно позволило им насладиться видами местной природы. По прибытии на курорт их ожидала ещё одна неожиданность: вместо заявленного отеля "Чаммэ" их разместили в другом, поскольку первый был занят журналистами, сопровождавшими министра иностранных дел России, и членами экипажа его самолёта. Туристам пообещали возместить разницу в стоимости проживания. В целом, описывая свой опыт, россияне особо выделили гостеприимство и радушие местных жителей.

Стоит отметить, что российские туроператоры предлагают недельные поездки в КНДР на июль-август, включающие три ночи в Вонсане. Ориентировочная стоимость таких туров стартует от 1,7 тысячи долларов (около 133 тысяч рублей) на человека.

Напомним, что в конце февраля Северная Корея впервые с начала пандемии открыла свои границы для западных туристов, но спустя несколько недель неожиданно пересмотрела это решение. Предполагается, что причиной такого шага стали многочисленные публикации путешественников в социальных сетях, раскрывающие внутреннюю обстановку в закрытой стране, что вызвало обеспокоенность у северокорейских властей.

Уточнения

Вонса́н (кор. 원산시) — город и порт на юго-востоке КНДР, административный центр провинции Канвондо.

