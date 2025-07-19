Когда дорога превращается в стену: 6 британских маршрутов, от которых захватывает дух

Эксперты составили список самых экстремальных дорог Великобритании с рекордным уклоном 33%

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Представьте себе дорогу, где будто затормозило дыхание: крутые серпантины, высота над морем — и только вы и трасса. Звучит экстремально? Но это реальные дороги Великобритании.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Серпантин

Самая крутая: Bealach na Bà, Шотландия

Дорога, известная как "перевал крупного рогатого скота", — это легендарная узкая трасса на полуострове Апплекросс. С высоты у моря до 630 м за 6 км, с альпийскими поворотами — почти как в швейцарских горах. Официально перепад составляет около 20%, но серпантины ощущаются ещё круче. Построена в 1822 году, позже асфальтирована и уступает лишь по высоте. Она безопасна для спокойных водителей, но местами очень узкая, подходит не каждому новичку.

Ущелье Чеддар, Англия

Когда дорога из Чеддара начинает петлять среди отвесных скал, местные называют её просто "Утёсы". Хотя точных данных по углу наклона нет, зрелище реально впечатляет. Идеальный маршрут для тех, кто любит драматические виды и камерную атмосферу.

Porlock Hill, Ю.-Западная Англия

Самая крутая трасса A-класса — A39 в Сомерсете. На одном участке уклон достигает 25%. Всего за милю дорога поднимается на 220 м. Здесь даже есть аварийные переезды для спуска: тормоза перегреваются, а запах палёных тормозов чувствуется за версту.

2Hardknott Pass, Озёрный край, Англия

Уклон до 33% — это уже по-настоящему. Дорога в 393 м над уровнем моря, с резкими поворотами и узкими выжимами. По легенде, сюда даже посылали "Биг Берт" — огромный поезд-лакомка, чтобы помочь каравану преодолеть подъём во времена паровой тяги. А для современных велосипедистов — настоящая проверка силы.

Rosedale Chimney Bank, Северный Йоркшир

Средний уклон 13%, местами до 33%. Расположен в Национальном парке. В 1987 году здесь проходил чемпионат по подъёму на велосипеде — прозвище горы "Разрушитель цепей" полностью оправдано.

Другие стрёмные трассы

Vale Street, Бристоль — самый крутой жилой спуск (до 40%), автомобили иногда парковали наискось, чтобы не поехать вниз сами по себе.

Cairnwell Pass, Шотландия — самый высокий основной маршрут, 670 м над уровнем моря, крутой двойной поворот "Локоть дьявола", хотя уклон "всего" ~17 %.

Cat and Fiddle Road, Англия — извилистая, коварная, с репутацией опасной, особенно зимой. Является излюбленным маршрутом мотоциклистов.

Итоги

Вот главные "качели" Британии:

Bealach na Bà — экстремальный перевал, вид на острова, узкие серпантины.

Hardknott Pass — угол до 33%, проверено веками, узкая и сложная.

Porlock Hill — 25% уклона на трассе A, с тормозными выходами.

Rosedale Chimney Bank — вызов для велосипедистов, "разбивает цепи".

Vale Street — круче всех жилых улиц, жители страхуют машины.

И другие — Cairnwell от высоты, Cat and Fiddle от опасности.

Все эти дороги — не для новичков, а для настоящих искателей острых ощущений и драйва.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Серпанти́н (фр serpentin от лат. serpens, serpentis — "змея") — извилистая дорога (или её участки с крутыми витками и петлями), как лента серпантин.

