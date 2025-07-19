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История, природа, искусство — всё в одном месте недалеко от Парижа

Усадьба Гюстава Кайботта открыта для туристов в Ерре — вход бесплатный
2:59
Туризм

Начните свой день с неожиданной ноты: всего в 30 минутах от Парижа скрывается живописный XIX‑вековой дом, где находил вдохновение сам Гюстав Кайботт. Его "дом мечты" — это не просто музей, а настоящая атмосфера романтики и природы.

Усадьба
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Усадьба

Дом Кайботта: романтика у черты Парижа

Этот дом, принадлежавший семье художника Гюстава Кайботта, назван в честь импрессиониста. Он жил здесь с 1860 по 1879 годы, создавая более 80 полотен. Прогулка по парку площадью более 10 гектаров — словно путешествие во времени. Вас ждёт:

  • Романтические цветники и "швейцарский" шале;
  • Романтические скульптуры, обрамлённые зеленью;
  • Чудесная капелла в романско-готическом стиле, построенная для дяди-христианского священника.

Особенный бонус — летом обязательно прокатитесь на лодке по реке Ерр (Yerres). Это удовольствие даёт охладительное ощущение и позволяет прочувствовать дух провинциальной Франции.

Важно: парк открыт для посетителей всегда и бесплатно.

Внутреннее убранство: история в деталях

После почти 20 лет реставраций дом вернул себе великолепие. Внутри воссозданы интерьеры XIX века:

  • Уютная родительская спальня, художественная мастерская и бильярдная;
  • Мебель и декор тщательно подобраны для соответствия эпохе;
  • Интересно: некоторые законченные и черновые работы Кайботта использовались при реставрации, что добавляет аутентичности.

Мастерская и выставки

На чердаке находится бывшая мастерская художника, которая сегодня превращена в выставочный зал. Здесь регулярно демонстрируются оригиналы его картин, а также эскизы. Это уникальная возможность прикоснуться к творческому процессу великих мастеров и оценить глубину его таланта.

Практическая информация

  • Адрес: 8 Rue de Concy, 91330 Ерр (Yerres)
  • Время работы: ежедневно, кроме понедельника, с 14:00 до 18:30; также в праздники
  • Посещение дома: €12 взрослым, €8 — льготный билет
  • Лодка/каноэ: €8-12 за прогулку

Почему стоит поехать

  • Романтическая атмосфера малоизвестного уголка Франции.
  • Живая связь с искусством импрессионизма.
  • Прогулка среди природы вдали от толп туристов.

Если вы ищете место, где искусство, природа и история сливаются в одно, — усадьба Гюстава Кайботта под Парижем станет идеальным открытием. Это не просто музей, а живое пространство, хранящее дух импрессионизма, где можно отдохнуть от городской суеты, прогуляться по живописному парку и прикоснуться к подлинной французской культуре.

Уточнения

Импрессиони́зм (фр. impressionnismе от impression — впечатление) — одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX века, зародившееся в живописи Франции, а затем распространившееся по всему миру и охватившее разные виды искусства. 

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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