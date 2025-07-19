Почему сейчас лучшее время бронировать тур во Вьетнам — подробности здесь

Скидки 40% на туры во Вьетнам действуют до сентября — данные туроператоров

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока вы решаете, где провести зимние праздники, крупные туроператоры уже вовсю предлагают выгодные туры во Вьетнам. И вот вам спойлер: отдых в отелях 3-5* с вылетами на ноябрь и декабрь можно забронировать по цене почти на треть ниже обычной. Но поторопитесь — такие предложения действуют только до сентября.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Курортный пляж

Секретные скидки: успейте до сентября

Многие вьетнамские отели сейчас раздают по-настоящему щедрые бонусы — раннее бронирование может обернуться скидкой до 40%. Минимальное предложение — 15%, но оно тоже может сыграть вам на руку. Правда, есть нюанс: акции ограничены по времени и начнут сворачиваться уже ближе к осени. Чем позже — тем дороже.

Нячанг, Фукуок или Фантьет? Где отдыхать выгоднее

"Анекс Тур"

Туроператор запускает чартеры в Нячанг из Москвы и семи регионов, а также — новинку — Фукуок с вылетами из Москвы, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

Цены на ноябрьские каникулы:

Нячанг, 10 ночей, отель 3* - от 153 тыс. руб.

Нячанг, 4-5* - от 160-165 тыс. руб.

Фукуок, 3* - от 230 тыс. руб., 5* - от 286 тыс. руб.

Coral Travel

Предлагает чартеры в Фантьет, Камрань, Нячанг, включая отели Vinpearl на острове развлечений, а также Фукуок (на регулярке).

Актуальные предложения:

Нячанг, 3*, декабрь — от 165 тыс. руб.

Фукуок на регулярке — цены выше, зависят от отеля

Vinpearl Resort & SPA Nha Trang Bay 5*, вылет 2 января — от 365,5 тыс. руб.

"Пегас Туристик"

Продаёт туры в Нячанг, Камрань и Фантьет на осень и зиму. Основной акцент — на посленовогодние даты.

Цены:

Нячанг, 3* - от 276 тыс. руб.

Centara Mirage Muine Resort 5* - от 341,5 тыс. руб.

Альтернатива чартерам — регулярные рейсы

Для тех, кто предпочитает летать регулярными авиалиниями, туры во Вьетнам предлагают:

Space Travel: Фукуок, отель 4* - от 205 тыс. руб. за неделю

PAC Group: Нячанг, 3* - от 233 тыс. руб.

"Русский Экспресс": направления аналогичные, цены варьируются

Вывод

Хороший отдых в жарком Вьетнаме уже сейчас можно забронировать по цене, которая будет недоступна через пару месяцев. Главное — действовать до окончания акций, которые, по словам экспертов, завершатся к сентябрю. После этого стоимость туров только вырастет.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.



Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином "скидка" обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.

