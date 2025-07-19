Почему сейчас лучшее время бронировать тур во Вьетнам — подробности здесь

Пока вы решаете, где провести зимние праздники, крупные туроператоры уже вовсю предлагают выгодные туры во Вьетнам. И вот вам спойлер: отдых в отелях 3-5* с вылетами на ноябрь и декабрь можно забронировать по цене почти на треть ниже обычной. Но поторопитесь — такие предложения действуют только до сентября.
Многие вьетнамские отели сейчас раздают по-настоящему щедрые бонусы — раннее бронирование может обернуться скидкой до 40%. Минимальное предложение — 15%, но оно тоже может сыграть вам на руку. Правда, есть нюанс: акции ограничены по времени и начнут сворачиваться уже ближе к осени. Чем позже — тем дороже.
"Анекс Тур"
Туроператор запускает чартеры в Нячанг из Москвы и семи регионов, а также — новинку — Фукуок с вылетами из Москвы, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.
Предлагает чартеры в Фантьет, Камрань, Нячанг, включая отели Vinpearl на острове развлечений, а также Фукуок (на регулярке).
Продаёт туры в Нячанг, Камрань и Фантьет на осень и зиму. Основной акцент — на посленовогодние даты.
Для тех, кто предпочитает летать регулярными авиалиниями, туры во Вьетнам предлагают:
Хороший отдых в жарком Вьетнаме уже сейчас можно забронировать по цене, которая будет недоступна через пару месяцев. Главное — действовать до окончания акций, которые, по словам экспертов, завершатся к сентябрю. После этого стоимость туров только вырастет.
Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.
Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином "скидка" обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
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