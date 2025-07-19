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Почему сейчас лучшее время бронировать тур во Вьетнам — подробности здесь

Скидки 40% на туры во Вьетнам действуют до сентября — данные туроператоров
2:59
Туризм

Пока вы решаете, где провести зимние праздники, крупные туроператоры уже вовсю предлагают выгодные туры во Вьетнам. И вот вам спойлер: отдых в отелях 3-5* с вылетами на ноябрь и декабрь можно забронировать по цене почти на треть ниже обычной. Но поторопитесь — такие предложения действуют только до сентября.

Курортный пляж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курортный пляж

Секретные скидки: успейте до сентября

Многие вьетнамские отели сейчас раздают по-настоящему щедрые бонусы — раннее бронирование может обернуться скидкой до 40%. Минимальное предложение — 15%, но оно тоже может сыграть вам на руку. Правда, есть нюанс: акции ограничены по времени и начнут сворачиваться уже ближе к осени. Чем позже — тем дороже.

Нячанг, Фукуок или Фантьет? Где отдыхать выгоднее

"Анекс Тур"

Туроператор запускает чартеры в Нячанг из Москвы и семи регионов, а также — новинку — Фукуок с вылетами из Москвы, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

Цены на ноябрьские каникулы:

  • Нячанг, 10 ночей, отель 3* - от 153 тыс. руб.
  • Нячанг, 4-5* - от 160-165 тыс. руб.
  • Фукуок, 3* - от 230 тыс. руб., 5* - от 286 тыс. руб.

Coral Travel

Предлагает чартеры в Фантьет, Камрань, Нячанг, включая отели Vinpearl на острове развлечений, а также Фукуок (на регулярке).

Актуальные предложения:

  • Нячанг, 3*, декабрь — от 165 тыс. руб.
  • Фукуок на регулярке — цены выше, зависят от отеля
  • Vinpearl Resort & SPA Nha Trang Bay 5*, вылет 2 января — от 365,5 тыс. руб.

"Пегас Туристик"

Продаёт туры в Нячанг, Камрань и Фантьет на осень и зиму. Основной акцент — на посленовогодние даты.

Цены:

  • Нячанг, 3* - от 276 тыс. руб.
  • Centara Mirage Muine Resort 5* - от 341,5 тыс. руб.

Альтернатива чартерам — регулярные рейсы

Для тех, кто предпочитает летать регулярными авиалиниями, туры во Вьетнам предлагают:

  • Space Travel: Фукуок, отель 4* - от 205 тыс. руб. за неделю
  • PAC Group: Нячанг, 3* - от 233 тыс. руб.
  • "Русский Экспресс": направления аналогичные, цены варьируются

Вывод

Хороший отдых в жарком Вьетнаме уже сейчас можно забронировать по цене, которая будет недоступна через пару месяцев. Главное — действовать до окончания акций, которые, по словам экспертов, завершатся к сентябрю. После этого стоимость туров только вырастет.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Скидка добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином "скидка" обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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