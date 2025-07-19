Насколько приемлемо употреблять во время полёта пищу с сильным ароматом

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Еда с выраженным запахом в салоне самолёта? Можно ли брать с собой
1:57
Туризм

В сети разгорелась дискуссия, начатая авиапассажиром, поинтересовавшимся у других путешественников: допустимо ли проносить в салон самолета, особенно в эконом-классе, еду с выраженным запахом.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Реакция в интернете была бурной. Пользователи активно делились своими взглядами на эту проблему в комментариях.

Один из комментаторов подчеркнул, что не стал бы брать с собой пахучую еду ни в какой класс самолета, а также в автобус, поезд или автомобиль, если в нем находятся другие люди. Другой пользователь поддержал эту точку зрения, отметив важность уважения к окружающим.

Многие комментаторы приводили конкретные примеры. Один из них сравнил принесенную в самолет пахучую еду с разогреванием рыбы в микроволновке в офисе, что считается общепринятым нарушением этикета. Другой пользователь в шутку рассказал о своем обычном "наборе" для полета: сэндвиче с тунцом, луком и квашеной капустой.

Некоторые пользователи высказали более терпимые взгляды. Один из них заявил, что был бы рад сидеть рядом с человеком, чистящим апельсин, так как запах цитрусовых ему приятен. Другой пользователь отметил, что из-за рабочих поездок вынужден есть в самолете, и считает, что его не должны осуждать люди, не оказавшиеся в подобной ситуации. Были также комментарии о том, что люди с пищевой аллергией вынуждены брать еду с собой.

Эксперт в сфере туризма Гэри Лефф подчеркнул, что пассажиры должны учитывать интересы окружающих и воздерживаться от проноса в самолет продуктов с резким запахом. Он отметил, что запахи легко распространяются по салону из-за циркуляции воздуха и фильтрации. По его мнению, ребрышки барбекю или китайская еда на вынос — не лучший выбор для перекуса в полете, пишет nypost..

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем (англ. open sandwich).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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